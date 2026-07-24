Invita IPACULT a Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios en Ciudad Juárez

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El evento se realizará del 7 al 9 de agosto en el Centro Histórico, con actividades culturales, gastronómicas y deportivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, invitó a la ciudadanía a participar en el Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios, que se llevará a cabo del 7 al 9 de agosto en el Centro Histórico.

El evento tiene como propósito reconocer, preservar y difundir la riqueza cultural de los pueblos originarios que radican en Ciudad Juárez, mediante actividades abiertas a la comunidad.

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La organización se realiza en coordinación con la Comisión Edilicia para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y el Centro Municipal de Pueblos Originarios.

Las actividades se desarrollarán en la Plaza del Batallón de los Supremos Poderes y en el corredor de la avenida 16 de Septiembre, espacios ubicados en el Centro Histórico de la ciudad.

El programa iniciará el viernes 7 de agosto, con actividades de 2:00 de la tarde a 9:00 de la noche, mientras que el sábado 8 y domingo 9 de agosto se realizarán de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Durante los tres días se ofrecerán presentaciones de música y danzas tradicionales, actividades literarias, proyección de audiovisuales, medicina tradicional, muestra gastronómica, exposición y venta de artesanías, pasarela de trajes típicos y actividades deportivas.

Como parte de la programación destaca la Carrera de Pueblos Originarios “Wasarówa”, en modalidades de 3 y 5 kilómetros, que se realizará el sábado 8 de agosto, con salida a las 7:00 de la mañana en el circuito del Centro Histórico.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que la iniciativa busca fortalecer el patrimonio cultural vivo de Ciudad Juárez, además de contribuir a la preservación de lenguas y tradiciones.

“Con esta iniciativa buscamos fortalecer el patrimonio cultural vivo de nuestra ciudad, contribuir a la preservación de las lenguas y tradiciones de los pueblos originarios, además de promover el diálogo intercultural y el reconocimiento de la diversidad cultural que enriquece a Ciudad Juárez”.

Se espera la participación de representantes de aproximadamente 18 pueblos originarios con presencia en el municipio, quienes compartirán expresiones artísticas, costumbres, conocimientos ancestrales y tradiciones.

El Gobierno Municipal y el IPACULT convocaron a las familias juarenses a asistir a este encuentro multicultural de acceso gratuito, orientado a fortalecer el respeto, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural que forma parte de la vida fronteriza.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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