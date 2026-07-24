Alucinaciones y Literatura

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A estas alturas de la película, ya todos están enterados de mis condiciones de salud.

Estoy en un extraño recuento de saludos y condolencias, aunque todavía no estiro la pata, todo hace suponer que será en breve.

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¿Qué tan breve? Esperemos que no sea muy en breve.

Cada día recibo una sorpresa.

La vida la he tomado por los cuernos y nunca me puse a pensar cuántos lectores me siguen por las redes.

Hasta que van apareciendo con sus comentarios inbox o mensajes de WhatsApp.

Ofrezco una disculpa a quienes no he podido contestar una llamada o recibirlos en casa. (que por cierto no es casa sino un huevito donde apenas cabemos, mi mujer, yo, mis libros, mis sombreros, una laptop, una tablet y dos celulares.

A eso se redujo la familia. Los hijos volaron; mis instrumentos musicales y mis bastones de golf, están en mejores manos.

El cáncer me lleva a una gran velocidad con la que ocurren las cosas.

Para los que al pasar me dicen, “yo lo conozco, lo he visto en la tele pero no sé en qué programa”, os digo:

Además de TV, hago un programa de análisis político por internet en ADN, con mi broder del alma, David Gamboa, y escribo una columna cada tercer día en varios medios.

Cartapacio es una columna que trae diversos temas de análisis político y me los publican: ADN, que es mi casa editorial; XPRESSNEWS.MX; que es mi portal personal; PERIÓDICO JUAREZ HOY… y cinco portales más, en la frontera y San Luis Potosí.

Y ahora con el percance de salud, me he quedado con el coco dando vueltas.

Como aquel que va en su carro muy orondo y le sale por el crucero un imbécil que lo choca, lo vuelca y lo deja dando vueltas como trompo michoacano.

Traigo el coco asi porque el encontronazo con el cáncer, no es menor y te deja muy aturdido, atarantado, confundido, pendejo.

Y si quedas postrado en cama, difícil que te vuelvas a levantar.

Las alucinaciones me llegaron así nomás, nunca las padecí. Hasta ahora.

Es como vivir la vida en varias dimensiones.

El tema de las alucinaciones combinado con la mezcla de la realidad, me ha traído buena fortuna, pues Metalepsis, ha cobrado vida como mi enemigo acérrimo y detrás de él, vendrán otros personajes producidos por mis espejismos a involucrarse en esta saga.

Las alucinaciones que

traigo son una bendición.

Para muchos enfermos son disvariaciones que los hacen entrar al mar de la locura. No lo disfrutan.

Las alucinaciones son percepciones falsas que parecen reales pero no tienen un estímulo externo, y en mi caso afectan todos mis sentidos.

Sé que son más comunes en trastornos como la esquizofrenia, pero también pueden aparecer por fiebre, consumo de sustancias, falta de sueño o problemas neurológicos.

Y yo he consumido buenas cantidades de Tramadol, diclofenaco, paracetamol y keterolaco.

Así que de pronto aparecieron y yo registro lo que veo, oigo, y saboreo. Luego escribo una historia y enseguida la publico.

Definición

Una alucinación es una alteración de la percepción en la que una persona cree ver, escuchar, oler, sentir o saborear algo que no existe en la realidad.

Pero como me las doy de poeta y escritor apelo a mi licencia de hombre letrado, y ustedes se fuman mis historias y las tendrán que dar por ciertas.

Tipos principales:

Auditivas: escuchar voces, música o sonidos inexistentes.

Son las más frecuentes, especialmente en esquizofrenia.

Visuales: ver personas, objetos, luces o figuras que no existen.

Escenarios comunes en abstinencia de alcohol o parálisis del sueño.

Olfativas: percibir olores sin fuente real (también llamadas fantosmia).

Táctiles: sentir toques, movimientos o insectos en la piel sin que estén presentes.

Gustativas: experimentar sabores inexistentes.

Hipnagógicas: ocurren al quedarse dormido, y suelen ser transitorias.

Causas frecuentesTrastornos psiquiátricos: esquizofrenia, depresión psicótica, psicosis.

Consumo de sustancias: alcohol, LSD, cocaína, anfetaminas, marihuana. Nada que ver conmigo

Psicoterapia para apoyo emocional y manejo de síntomas.

Riesgos y recomendaciones.

Las alucinaciones pueden ser muy angustiantes y en algunos casos peligrosas, especialmente si las voces ordenan conductas dañinas. No es mi caso, mis alucinaciones son creaciones literarias.

Si alguien presenta alucinaciones frecuentes o pierde contacto con la realidad, es fundamental buscar atención médica inmediata.

En México, se recomienda acudir a un psiquiatra o al servicio de urgencias si la persona está en riesgo.

En una palabra, si no dominas el tema, déjalo a los profesionales.

Dicho lo anterior, están ya todos en contexto y saben que Metalepsis es el cáncer. Mi enemigo mortal y que estamos librando una batalla en una burbuja caprichosa que según vaya alimentándose con el poder de la alucinación sabremos donde está, que está haciendo, que armas porta y cuál es su poder de fuego.

Debo confesar que yo trabajo como las farmacias (las 24 horas del día). Mi subconsciente se está adaptando a las condiciones físicas, mentales, climáticas.

Es que Metalepsis no tiene reposo y por ese motivo me puede vencer. Por cansancio.

Estoy en la fase de reclutamiento. Por si vos, querido lector, quisiera unirse a la causa.

Por lo pronto, anteayer estuve platicando con mi amigo potosino, Gustavo Alejo, quién luego estuvo en una junta de personajes de esta novela que aún no tiene título, pero aceptó coordinar los trabajos de inteligencia ya que él sufrió el mismo cáncer y la libró con ciertos medicamentos que me servirán de arsenal para contrarrestar la fuerza bélica de Metalepsis.

Descubrirá Alcance: La distancia máxima a la que su arma puede herir o destruir un blanco con eficacia.

Calibre: El grosor de la bala o del proyectil, que define cuánto daño físico puede causar.

Cadencia: La cantidad de balas que su arma dispara en un minuto.

Descubrirá también sus debilidades.

Recordemos que Metalepsis no era la versión que hoy enfrentamos. Por eso, nos estamos organizando así… más profesionales.

Haciendo un recuento, tenemos definidas ya varias áreas estratégicas.

PABELLÓN MÉDICO

Instituciones amigas, médicos especialistas, medicamentos. dispensario médico, enfermeras, camilleros etc. DIVISIÓN FINANCIERA

Amigos e instituciones sociales y de beneficencia que contribuyen en esta lucha contra Metalepsis y Orcos que vayan llegando. CUARTO DE GUERRA

Estrategas en el campo de guerra.

Pues nada, que hoy temprano que fui a mi consulta con la oncóloga en el IMSS, me salieron con el viejo truco de… “véngase en un mes pues la doctora se largó de vacaciones.”

Sólo hizo gastar a mi amigo Andreu con el apoyo del traslado en ambulancia ¡qué pocamadre!

Eso provocó la aparición de alucinaciones que al final de cuentas sirvió para reclutar a Alfredo García y Paco, como camilleros para la causa.

Déjenme regurgitar el coraje y luego les sigo contando.

Abur.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.