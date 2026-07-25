Exige Ortiz Orpinel a JMAS atender derrame de aguas negras en Riberas del Bravo

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Vecinos reportaron puntos críticos en la red de drenaje, con riesgos sanitarios y afectaciones a espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, llamó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez a atender los derrames de aguas negras reportados por vecinos del fraccionamiento Riberas del Bravo.

Durante un recorrido por la zona, el alcalde recibió reportes ciudadanos sobre puntos críticos en la red de drenaje, los cuales generan molestias a la población y representan posibles riesgos sanitarios para las familias del sector.

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Ortiz Orpinel señaló que una de las áreas afectadas corresponde a un dique donde se acumulan aguas residuales, situación que requiere intervención de la instancia responsable del sistema de drenaje.

“Hay un dique lleno de aguas residuales, de aguas negras”.

El edil informó que también inspeccionó el área de Riberas etapa 9, donde detectó otra acumulación de aguas negras cercana a espacios públicos.

El alcalde advirtió que esta problemática impacta las labores municipales de limpieza y prevención que se realizan en el sector, debido a que la presencia de aguas residuales impide que las acciones de mejoramiento urbano tengan los resultados esperados.

“Estamos limpiando para tratar de prevenir una situación”.

Ortiz Orpinel señaló que la falla en la infraestructura sanitaria ha limitado el alcance de los trabajos realizados por el Municipio, por lo que pidió a la JMAS intervenir en las zonas afectadas.

El presidente municipal formuló un llamado enérgico al organismo operador para atender los reportes de aguas negras en Riberas del Bravo y resolver los puntos críticos señalados por las y los vecinos.

La atención del problema resulta prioritaria por las implicaciones sanitarias, la afectación a la imagen urbana y las molestias que genera para quienes habitan en el sector, particularmente en zonas donde se desarrollan acciones municipales de limpieza y recuperación de espacios públicos.

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