Reanuda Estados Unidos exportación de ganado mexicano desde finales de agosto

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La reapertura iniciará por Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se habilitarán dos cruces en Chihuahua, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de Estados Unidos reanudará la importación de ganado mexicano a partir de las últimas semanas de agosto, luego de recibir una carta de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, en la que se confirma la decisión de reabrir gradualmente la frontera para este comercio.

La mandataria señaló que el primer punto de reapertura será la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se habilitarán dos cruces adicionales en el estado de Chihuahua, como parte del esquema acordado entre ambos gobiernos para restablecer el flujo de ganado en pie. Asimismo, indicó que instruyó acelerar los trabajos técnicos y la coordinación bilateral para que el proceso pueda iniciar en el menor tiempo posible.

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“He instruido para que aceleremos aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado.”

Sheinbaum calificó la decisión como una noticia positiva para las y los productores pecuarios del país, quienes durante varios meses enfrentaron restricciones derivadas de las medidas sanitarias implementadas por Estados Unidos para contener la propagación del gusano barrenador del ganado.

La presidenta reconoció el trabajo realizado por los ganaderos mexicanos, así como por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en las acciones para controlar la plaga. También agradeció la labor del secretario Julio Berdegué y de Columba López en las negociaciones y el seguimiento técnico con las autoridades estadounidenses.

“Este es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos, rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos.”

Finalmente, Sheinbaum destacó la relación de trabajo construida con la secretaria Brooke Rollins, a quien agradeció la disposición para mantener la coordinación entre ambos países en materia de sanidad animal y comercio agropecuario. La reapertura representa un paso relevante para el sector ganadero nacional, particularmente para los estados exportadores del norte del país.

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