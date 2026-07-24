Llama Gobierno del Estado a utilizar transporte al Valle de Juárez para evitar su suspensión

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La ruta, reactivada en abril de 2026, enfrenta problemas de rentabilidad debido a la baja demanda de pasajeros.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El servicio de transporte público que conecta Ciudad Juárez con las comunidades del Valle de Juárez enfrenta el riesgo de ser suspendido debido a la baja afluencia de pasajeros, situación que ha impedido que la operación resulte rentable para la empresa concesionaria.

El representante de la gobernadora en la Zona Norte, Carlos Ortiz Villegas, informó que el proyecto fue concebido con un mercado limitado desde su etapa de factibilidad, por lo que la viabilidad del servicio dependía de que un mayor número de usuarios utilizara la ruta de manera constante.

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“Lo que podemos hacer es invitar a la población para que utilice el servicio de transporte”.

El funcionario explicó que el concesionario debe cubrir costos elevados de operación, entre ellos el mantenimiento de las unidades, el pago de operadores y el combustible, por lo que si los vehículos continúan circulando con pocos pasajeros, los ingresos serán insuficientes para sostener el servicio.

Añadió que la intención del Gobierno del Estado fue que la ruta operara bajo un esquema autosustentable, con mayor frecuencia y eficiencia en los recorridos, condiciones que dependen directamente de la demanda de usuarios.

“Si las unidades circulan con muy pocos pasajeros, el ingreso no cubre el gasto operativo y, ante esa condición, la opción puede ser la suspensión del servicio”.

La ruta fue reactivada el 27 de abril de 2026 mediante la empresa Star Soluciones y comunica la plaza principal de El Porvenir con el centro de Ciudad Juárez y la terminal Paseo de la Victoria del JuárezBus. Las salidas comienzan desde las 5:00 de la mañana y se realizan en camionetas tipo van con capacidad para 17 pasajeros.

El costo del viaje oscila entre 45 y 60 pesos, dependiendo del tramo recorrido, y el servicio fue diseñado para facilitar el traslado de habitantes del Valle de Juárez que se desplazan diariamente por motivos de trabajo o estudio.

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