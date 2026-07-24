Exhorta JMAS a reforzar ahorro de agua ante ola de calor en Ciudad Juárez

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La dependencia advirtió que la demanda de agua potable aumenta hasta 22% durante la temporada de altas temperaturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez exhortó a la ciudadanía a reforzar el ahorro y uso responsable del agua potable, ante el pronóstico de temperaturas superiores a los 40 grados centígrados durante los próximos días.

El organismo señaló que el objetivo es evitar desperdicios y garantizar el suministro para las y los juarenses, especialmente durante julio, considerado el mes de mayor consumo por las condiciones de calor extremo.

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El director técnico de la JMAS, Manuel Herrera, informó que durante la temporada de altas temperaturas la demanda de agua potable en la ciudad aumenta hasta 22 por ciento, principalmente por el uso de aires evaporativos, riego fuera de horario y actividades recreativas.

“Estamos preparados para hacer frente a esta ola de calor, sin embargo, pedimos el apoyo de la ciudadanía para utilizar el agua de manera responsable y seguir garantizando el servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

Entre las principales recomendaciones, la JMAS llamó a reducir el riego de áreas verdes, especialmente en zonas donde no se cuenta con red morada para el uso de agua tratada.

El organismo recordó que el horario autorizado para riego es de 7:00 de la tarde a 7:00 de la mañana, por lo que pidió a la población respetar este periodo para evitar desperdicio y reducir la presión sobre la red de agua potable.

Herrera también recomendó revisar el correcto funcionamiento de los aires evaporativos y realizar mantenimiento preventivo, debido a que piezas como el flotador o la válvula pueden presentar fallas y provocar fugas constantes.

“A los aires evaporativos no se les da el mantenimiento adecuado y están sus piezas en mal estado, lo que provoca desperdicio de agua, más durante la presencia de altas temperaturas”.

De acuerdo con la JMAS, un solo aire evaporativo puede consumir más de 350 litros de agua al día, mientras que en Ciudad Juárez existen más de 300 mil aparatos de este tipo, lo que representa un factor relevante en el incremento de la demanda.

La dependencia también pidió reportar de inmediato cualquier fuga de agua potable a través del número 073, línea de atención disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La JMAS exhortó además a evitar prácticas que impliquen desperdicio de agua, como el llenado y vaciado constante de albercas utilizadas para renta temporal.

El organismo advirtió que, en caso de detectar uso indebido del recurso, los responsables podrían ser sujetos a sanciones conforme a la normatividad vigente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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