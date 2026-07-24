Entrega Sheinbaum apoyos de producción y fertilizantes a cañeros de Morelos

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La presidenta afirmó que los programas buscan mejorar ingresos y garantizar bienestar para productores del campo.

Zacatepec, Mor. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Zacatepec, Morelos, la entrega de los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos para productoras y productores de caña de azúcar.

La mandataria federal señaló que estos apoyos forman parte de una estrategia integral para fortalecer al sector cañero, recuperar el precio del azúcar y garantizar mejores condiciones económicas para quienes viven del trabajo agrícola.

“Todo ello tiene el objetivo de garantizar siempre el mercado para los productores, tiene el objetivo de que los productores vivan bien de su trabajo, el bienestar”.

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Sheinbaum explicó que el plan contempla la coordinación entre Gobierno de México, ingenios y productores, con el propósito de que las acciones se orienten al beneficio de quienes dependen directamente de la producción de caña.

La presidenta recordó que una de las medidas impulsadas en favor del sector fue la recuperación de la cuota de exportación con Estados Unidos, para que a partir del próximo ciclo se exporten 1.2 millones de toneladas de azúcar mexicana.

De acuerdo con la mandataria, esta acción permitirá mejorar el precio del azúcar nacional y generar mayores ingresos para las y los productores cañeros de Morelos y de otras entidades del país.

El Plan Integral para el sector cañero también plantea aumentar la producción por hectárea mediante saneamiento y riego del campo, además de promover que los productos que utilicen azúcar garanticen la compra de azúcar mexicana.

Sheinbaum agregó que el Gobierno de México busca alternativas para desarrollar nuevos productos derivados de la caña, como electricidad y etanol, así como mantener de forma permanente la entrega de Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos a productores cañeros.

Durante su mensaje, la presidenta destacó que los Programas para el Bienestar se entregan de manera directa y sin intermediarios a distintos sectores de la población, entre ellos personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años, estudiantes de escuelas públicas y productores del campo.

“La gran diferencia es que nosotros somos y nos reivindicamos como gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, informó que en México suman 136 mil 389 productores de caña de 15 estados beneficiados con Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos.

La funcionaria detalló que este año fueron incorporadas al padrón de Fertilizantes 40 mil 291 agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala, y que en Morelos se está por alcanzar la meta de cobertura.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que el 70 por ciento del estado es rural y que la caña representa uno de sus productos principales, por lo que reconoció la entrega de apoyos federales al sector.

La mandataria estatal informó además que se contempla inversión para la construcción de dos cosechadoras, en Casasano y Zacatepec, así como un proyecto de compostaje con cachaza para mejorar de manera orgánica la fertilidad de los campos.

El productor beneficiario y ejidatario de Tlatenchi, Luis García Hernández, agradeció los apoyos entregados, al señalar que permiten reducir los costos de producción de las familias dedicadas al cultivo y cosecha de caña.

La entrega de programas forma parte de las acciones federales dirigidas al fortalecimiento del campo, con énfasis en la producción cañera de Morelos y en la generación de mejores condiciones para productores de pequeña y mediana escala.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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