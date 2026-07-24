Reciben Indios a Venados en arranque de play-offs de la Liga Estatal

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La serie de cuartos de final inicia esta noche en el Estadio Juárez, con el primer juego programado a las 19:30 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Los Indios de Ciudad Juárez abrirán esta noche su participación en los play-offs de la Liga Estatal de Béisbol, al recibir a los Venados de Madera en el primer juego de la serie de cuartos de final.

El encuentro se disputará en el Estadio Juárez, ubicado sobre la calle Reforma, donde las acciones están programadas para iniciar a las 7:30 de la tarde.

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La serie se jugará a ganar cuatro de siete posibles encuentros, en una llave que enfrenta al cuarto y quinto lugar de la clasificación general tras el cierre de la temporada regular.

Indios terminó la campaña con marca de 16 victorias y 14 derrotas, registro que le permitió ubicarse en la cuarta posición de la tabla y asegurar la ventaja de abrir la serie en casa.

El conjunto fronterizo llega con una ofensiva encabezada por peloteros como Eudor García, Guillermo Williamson, Alain Camou y el menor Manuel Chávez, quienes fueron parte importante para mantener al equipo entre los primeros lugares del campeonato estatal.

Del otro lado estará Venados de Madera, una novena que llega con poder ofensivo y con Alejandro Pineda como uno de sus principales referentes, luego de una temporada destacada con nueve cuadrangulares, 30 carreras producidas y promedio de bateo de .369.

El duelo perfila una serie de alta producción ofensiva, debido a que ambas escuadras mostraron fortalezas con el bate, pero también áreas de oportunidad en el pitcheo durante la fase regular.

Indios concluyó sexto en el departamento de efectividad, con 6.75, mientras que Venados cerró con 7.92, números que anticipan juegos abiertos y con posibilidades de batazos largos en ambos lados del diamante.

La actividad de los cuartos de final incluye además la serie entre Manzaneros de Cuauhtémoc y Rojos de Jiménez, con inicio en casa del líder general.

También se enfrentarán Algodoneros de Delicias y Faraones de Nuevo Casas Grandes, con ventaja de localidad para el conjunto delicienses.

En otra llave, Dorados de Chihuahua recibirá a Mineros de Parral, en uno de los enfrentamientos de mayor tradición dentro de la pelota estatal.

Para Ciudad Juárez, el arranque ante Venados representa una oportunidad de aprovechar la localía y tomar ventaja en una serie que se perfila competida por el equilibrio ofensivo entre ambas novenas.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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