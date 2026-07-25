Avanza JMAS con recarpeteo en calle Montebello tras obras hidráulicas

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La dependencia ha colocado 2 mil 300 metros cuadrados de carpeta asfáltica y contempla concluir 4 mil 300 metros cuadrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez avanza con los trabajos de recarpeteo en la calle Montebello, como parte de la rehabilitación del pavimento luego de concluir obras de reposición de drenaje sanitario e instalación de una nueva línea de agua tratada en el sector.

El supervisor de obra de la JMAS, Alejandro Nájera, informó que hasta el momento se han colocado 2 mil 300 metros cuadrados de carpeta asfáltica, dentro de un proyecto que contempla intervenir 4 mil 300 metros cuadrados en total.

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La dependencia señaló que, una vez terminado el tramo actualmente atendido, se dará continuidad al resto de la vialidad para completar la rehabilitación programada.

“Después de terminar con este tramo, hoy estaremos también removiendo la capa superficial del concreto dañado del resto de la vialidad para el próximo lunes terminar con el recarpeteo”.

Nájera explicó que las labores se realizan por etapas, con el propósito de mantener abierta la circulación al tránsito local, debido a que varias viviendas tienen acceso únicamente por la calle Montebello.

La JMAS recomendó a las y los automovilistas utilizar vías alternas, como la calle Misiones del Sur, que conecta con el bulevar Manuel Gómez Morín, o la calle Diego de Alcalá, que enlaza con la calle Pedro Rosales de León.

El funcionario detalló que en la obra se aplica carpeta asfáltica premezclada de 4.5 centímetros de espesor, la cual es compactada con maquinaria especializada para garantizar una superficie uniforme y de mayor durabilidad.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución al transitar por la zona, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal de obra, a fin de prevenir accidentes y permitir que los trabajos concluyan en el menor tiempo posible.

Las labores de recarpeteo forman parte del proyecto de instalación de una nueva línea de distribución de agua tratada, que beneficiará a los fraccionamientos Hacienda de Aragón, Misiones del Sur, Residencial Hacienda, Jardines del Bosque y Residencial Pueblo del Sol.

También se contempla beneficio para los condominios Las Placitas I y II, además de la reposición de la línea de drenaje sanitario en la calle Montebello.

La JMAS agradeció la comprensión y colaboración de vecinas, vecinos y automovilistas por las molestias temporales que pudieran generar estas obras de infraestructura hidráulica y vial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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