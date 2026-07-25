Arranca Juárez Amanece Limpio en Riberas del Bravo con participación ciudadana

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Vecinos, personal municipal y elementos de Sedena participaron en labores de limpieza en Riberas del Bravo etapa 9.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó el arranque del programa Juárez Amanece Limpio en Riberas del Bravo etapa 9, donde vecinas, vecinos, personal municipal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en labores de limpieza.

Durante la jornada, el alcalde se sumó a las actividades realizadas en el sector, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de los espacios públicos y fortalecer la participación comunitaria en el cuidado del entorno.

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Ortiz Orpinel destacó la disposición de las familias que colaboraron en la limpieza y señaló que el esfuerzo conjunto entre ciudadanía y Gobierno Municipal permite avanzar hacia una ciudad más agradable y digna.

“Siempre nos ha tocado ver llantas, nos ha tocado ver colchones, nos ha tocado ver muy sucio, y la verdad de las cosas, es que yo me siento muy contento de que ustedes hayan venido a colaborar con nosotros, muchísimas gracias”.

El presidente municipal reconoció que el compromiso de las y los habitantes ya permite observar cambios en la imagen del sector, donde fueron retirados neumáticos, basura y otros desechos que anteriormente permanecían en calles y espacios públicos.

El alcalde afirmó que mantener una ciudad limpia es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, por lo que funcionarias y funcionarios también se incorporan a estas jornadas para contribuir en la recuperación de los espacios comunitarios.

Durante la actividad, el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, invitó a las familias a mantener limpios sus fraccionamientos y a fortalecer la participación vecinal como parte de una estrategia para mejorar los entornos habitacionales.

El funcionario explicó que uno de los objetivos del programa es que las administraciones municipales puedan concentrar recursos en obras de embellecimiento y mejoramiento urbano, en lugar de destinar mayores esfuerzos a labores de limpieza que pueden prevenirse con colaboración ciudadana.

Juárez Amanece Limpio tiene como meta atender 110 colonias durante 2026. Con las acciones realizadas en esta jornada, el Gobierno Municipal reportó 60 colonias intervenidas y ya trabaja en la programación de las siguientes 10.

Ortiz Orpinel agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos elementos se sumaron a las labores de limpieza, así como de empleados municipales de distintas dependencias que participaron junto con las familias de Riberas del Bravo.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a las y los juarenses a participar en el cuidado de sus colonias, con la finalidad de fortalecer el trabajo conjunto y generar espacios públicos más limpios, ordenados y dignos para la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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