Amplían a cinco Puntos Limpios en Riberas del Bravo por participación ciudadana

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Los contenedores permanecerán durante el fin de semana para recibir tiliches, llantas y objetos en desuso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia informó que los contenedores del programa Punto Limpio a tu Colonia permanecerán este fin de semana en el fraccionamiento Riberas del Bravo, donde fue habilitado un quinto punto debido a la alta participación ciudadana.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, señaló que la ampliación forma parte del apoyo al programa Juárez Amanece Limpio, mediante el cual se atienden espacios públicos y se promueve la disposición adecuada de residuos voluminosos.

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El funcionario destacó que la respuesta de las y los vecinos ha sido positiva, al acudir a los contenedores para depositar colchones, muebles, llantas, tapetes, ropa en desuso y otros objetos que ya no tienen utilidad.

“Estamos muy contentos con los resultados. Agradecemos a todos los juarenses que se han sumado a este proyecto y que nos han ayudado llevando tiliches, llantas, tapetes y ropa en desuso a cada uno de los contenedores”.

Solís Kanahan explicó que los cinco Puntos Limpios permanecerán en operación durante el fin de semana y, dependiendo de la demanda, podrían mantenerse hasta el próximo martes o miércoles.

Los contenedores están ubicados en distintos puntos de Riberas del Bravo, entre ellos el parque de las calles Rivera del Peñal y Rivera del Cañón, en la etapa 3, así como en un terreno localizado en Rivera Lerma y Rivera del Niágara, en la etapa 5.

También fueron instalados en el parque de las calles Rivera del Cozumel y Siglo XXI, en la etapa 7; en el parque de Rivera Olimpo y Rivera de la Cordillera, en la etapa 8; y en las calles Rivera de Pátzcuaro, entre Rivera de Garona y Del Fuerte.

La Dirección de Limpia indicó que en estos espacios la ciudadanía puede depositar colchones, bases de cama, muebles deteriorados, juguetes de plástico, llantas, muebles de cocina y otros residuos voluminosos que no son retirados de manera habitual por el servicio de recolección domiciliaria.

El objetivo es evitar que estos objetos permanezcan en calles, lotes baldíos o espacios públicos, donde pueden representar riesgos para la salud, favorecer la proliferación de plagas o afectar la imagen urbana.

Solís Kanahan informó que los trabajos se desarrollan en coordinación con la Dirección de Ecología, dependencia que mantiene labores de fumigación en viviendas donde se detecta presencia de garrapatas, como medida preventiva para proteger a las familias.

El funcionario pidió a la ciudadanía no dejar residuos alrededor de los contenedores cuando estos se encuentren llenos, ya que esa práctica dificulta el acceso de los camiones y retrasa las maniobras de reemplazo.

“Les pedimos resguardar sus objetos y esperar al cambio del contenedor. De esta manera nos ayudan a realizar el servicio de forma más rápida y eficiente, evitando que los residuos obstruyan el acceso de los camiones”.

La Dirección de Limpia informó que en las demás etapas de Riberas del Bravo continuarán los recorridos del programa de Destilichadero, con puntos de recolección previamente acordados con vecinos para atender las nueve etapas contempladas en esta intervención.

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