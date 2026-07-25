Encabeza Rubí Enríquez entrega de aparatos ortopédicos en Parral

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La esposa de Cruz Pérez Cuéllar realizó actividades en el sur del estado junto al grupo Amigos de Cruz.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Rubí Enríquez, esposa del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó en Parral la entrega de aparatos ortopédicos a personas de distintos sectores de la ciudad.

La actividad se realizó con apoyo de empresarios locales, quienes realizaron la donación de los aparatos entregados a beneficiarios con necesidades de movilidad y atención derivadas de problemas de salud.

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Enríquez acudió al sur del estado en el contexto de actividades realizadas junto con integrantes del grupo Amigos de Cruz, organización vinculada al proyecto político de Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación Estatal de Morena en Chihuahua.

Entre las personas beneficiadas se encuentra una familia afectada por el accidente registrado el pasado 18 de julio, cuando un vehículo impactó contra un caballo y dejó como saldo tres personas lesionadas.

De acuerdo con los organizadores, el apoyo busca contribuir al proceso de recuperación de las personas beneficiarias y mejorar sus condiciones de vida, especialmente en casos donde existen dificultades de movilidad.

Durante la jornada fueron entregados aparatos ortopédicos a Luis Carlos Barraza, con domicilio en la calle Estados Unidos; a Salvador Pizarro, vecino de la colonia Real de Victoria; a Martín Robledo, de la colonia Héroes de la Revolución; y a Octavio González.

Los apoyos fueron asignados conforme a las necesidades de cada persona, como parte de una gestión realizada con participación de ciudadanos, empresarios y representantes del grupo organizador.

Familiares de los beneficiarios agradecieron el respaldo recibido y señalaron que este tipo de acciones representa un apoyo importante para enfrentar complicaciones relacionadas con salud, movilidad y rehabilitación.

Integrantes de Amigos de Cruz reiteraron su intención de continuar con actividades de apoyo social en Parral, mediante la coordinación con la sociedad civil y el sector empresarial para atender casos considerados prioritarios.

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