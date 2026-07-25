Anuncia Sheinbaum preparatorias, vivienda y acciones de seguridad en Cuautla

Publicidad - LB2 -

La presidenta informó mayor presencia federal, atención casa por casa y nuevos planteles de bachillerato en Cuautla.

Cuautla, Mor. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en Cuautla, Morelos, nuevas acciones de educación, empleo, vivienda y seguridad como parte de la estrategia federal para fortalecer la construcción de paz en el municipio.

Durante su visita, la mandataria informó la construcción de 10 nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, además de atención casa por casa, incorporación de jóvenes a programas de empleo y mayor presencia de la Guardia Nacional.

“Vamos a construir juntas y juntos, porque este es un trabajo de todos, de las familias para que atiendan a sus hijos, del gobierno estatal y del gobierno federal”.

- Publicidad - HP1

Sheinbaum señaló que estas medidas forman parte de una intervención integral que involucra a familias, Gobierno de Morelos y Gobierno de México, con énfasis en la atención a las causas de la violencia.

La presidenta explicó que, tras la detención del alcalde de Cuautla, instruyó a su gabinete a fortalecer la presencia del Gobierno federal en el municipio, principalmente mediante acciones sociales y de seguridad.

La próxima semana iniciarán visitas casa por casa y acercamientos con comerciantes, como parte del despliegue territorial anunciado para atender problemáticas comunitarias y reforzar la prevención.

Sheinbaum se comprometió a regresar a Cuautla en tres meses para supervisar los avances de las acciones anunciadas y dar seguimiento a los compromisos establecidos durante su visita.

En el mismo evento, la presidenta encabezó la entrega de 128 viviendas nuevas del Infonavit y 207 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

La mandataria recordó que el programa contempla cuatro componentes: construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas en el país, entrega de créditos para mejoramiento, regularización mediante escrituras y reestructuración de créditos impagables.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el organismo tiene como meta construir 1.2 millones de viviendas y que ya cuenta con 440 conjuntos habitacionales aprobados, equivalentes a 514 mil casas nuevas.

En Morelos, la meta del Infonavit es construir 13 mil viviendas nuevas, con una inversión estimada de 8 mil 150 millones de pesos, como parte del plan nacional de vivienda.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que la entrega de viviendas y escrituras forma parte de la meta nacional de construir 1.8 millones de casas y otorgar un millón de escrituras durante el sexenio.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció la ampliación de la meta de vivienda en la entidad, que ahora contempla 24 mil nuevas casas durante el sexenio.

La mandataria estatal destacó que estas acciones se suman a proyectos coordinados con el Gobierno de México, entre ellos la inversión de mil 100 millones de pesos para tecnificar el campo, la construcción de un Centro de Convenciones en Cuernavaca y el programa carretero Circuito Tierra y Libertad.

Durante el evento, la beneficiaria del Infonavit Kendra Ramírez Orozco agradeció el impulso al programa de vivienda, al señalar que permite a jóvenes acceder a proyectos habitacionales.

Las acciones anunciadas en Cuautla combinan presencia institucional, atención social, educación media superior, empleo juvenil y vivienda, como parte de la estrategia federal para atender seguridad y bienestar en el municipio morelense.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.