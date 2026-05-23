Disfrutan familias juarenses taller “Jurassic Art” en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

Niñas, niños y adultos participaron en actividades sobre fósiles, evolución natural y conciencia ambiental en El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó el taller “Jurassic Art” en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), donde familias juarenses participaron en actividades enfocadas en fósiles, evolución natural y cuidado del medio ambiente.

La jornada inició con una exhibición de fósiles de amonites pertenecientes a una colección natural, permitiendo a las y los asistentes conocer especies que habitaron el antiguo mar de Tetis y que forman parte de la historia geológica del territorio chihuahuense.

- Publicidad - HP1

Durante la actividad también se ofreció una charla relacionada con las características de los fósiles y su importancia como recursos naturales y elementos de estudio científico.

Las familias participantes realizaron además dinámicas de creación de fósiles mediante improntas elaboradas con materiales amigables con el medio ambiente, promoviendo la creatividad y la conciencia ecológica.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de proyectos contribuyen a fortalecer una cultura de participación y protección de los espacios naturales y culturales de la comunidad.

“Buscamos generar sentido de pertenencia y responsabilidad social, especialmente entre niñas y niños”, expresó Ogla Liset Olivas.

La funcionaria señaló que las actividades impulsadas por el instituto integran arte, ciencia y medio ambiente como herramientas de aprendizaje y convivencia para las familias juarenses.

El Gobierno Municipal y el IPACULT informaron que continuarán promoviendo talleres y actividades culturales orientadas a fortalecer la educación ambiental y el acceso a espacios formativos en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.