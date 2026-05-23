InicioEstadoJuárez / El Paso

Disfrutan familias juarenses taller “Jurassic Art” en el MAHCH

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Niñas, niños y adultos participaron en actividades sobre fósiles, evolución natural y conciencia ambiental en El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó el taller “Jurassic Art” en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), donde familias juarenses participaron en actividades enfocadas en fósiles, evolución natural y cuidado del medio ambiente.

La jornada inició con una exhibición de fósiles de amonites pertenecientes a una colección natural, permitiendo a las y los asistentes conocer especies que habitaron el antiguo mar de Tetis y que forman parte de la historia geológica del territorio chihuahuense.

- Publicidad - HP1

Durante la actividad también se ofreció una charla relacionada con las características de los fósiles y su importancia como recursos naturales y elementos de estudio científico.

Las familias participantes realizaron además dinámicas de creación de fósiles mediante improntas elaboradas con materiales amigables con el medio ambiente, promoviendo la creatividad y la conciencia ecológica.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de proyectos contribuyen a fortalecer una cultura de participación y protección de los espacios naturales y culturales de la comunidad.

“Buscamos generar sentido de pertenencia y responsabilidad social, especialmente entre niñas y niños”, expresó Ogla Liset Olivas.

La funcionaria señaló que las actividades impulsadas por el instituto integran arte, ciencia y medio ambiente como herramientas de aprendizaje y convivencia para las familias juarenses.

El Gobierno Municipal y el IPACULT informaron que continuarán promoviendo talleres y actividades culturales orientadas a fortalecer la educación ambiental y el acceso a espacios formativos en la ciudad.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Lidera Bonilla preferencias internas del PAN rumbo a 2027

Encuesta de Rubrum coloca al alcalde capitalino como el aspirante panista mejor posicionado para...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Disfruta de la presentación de libros en “Noches con la Literatura”

Durante este Segmento de la Feria del Libro de la Frontera, personalidades como Imano...
Juárez / El Paso

El Clima | Lunes 20 de Febrero

Las condiciones climáticas pueden fluctuar de manera inesperada. Aquí le mantenemos informado. Visite adiario.mx
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto