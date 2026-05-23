Publicidad - LB2 -

La actividad reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en una jornada enfocada en el deporte y la convivencia social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios realizó una clase comunitaria de box en el Centro Comunitario Francisco Villarreal, donde participaron niñas, niños, jóvenes y adultos en actividades deportivas y recreativas abiertas a la comunidad.

La jornada reunió a habitantes del sector con el objetivo de promover la activación física, la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios comunitarios mediante actividades deportivas.

- Publicidad - HP1

Durante la sesión, las y los asistentes realizaron ejercicios de acondicionamiento físico y prácticas básicas de boxeo guiadas por instructores, en un ambiente de integración social.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer el tejido social y generar espacios positivos para las familias juarenses.

“Queremos que nuestros centros comunitarios sean espacios vivos, donde niñas, niños, jóvenes y adultos encuentren oportunidades para desarrollarse y convivir”, expresó Luis Fernando Rodríguez Giner.

El funcionario señaló que el deporte y las actividades recreativas forman parte de las estrategias impulsadas para fomentar hábitos saludables y fortalecer la participación comunitaria.

La clase se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Comunitario Francisco Villarreal y estuvo abierta al público en general.

Participan familias juarenses en clase comunitaria de box en el Centro Francisco Villarreal

La actividad reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en una jornada enfocada en el deporte y la convivencia social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios realizó una clase comunitaria de box en el Centro Comunitario Francisco Villarreal, donde participaron niñas, niños, jóvenes y adultos en actividades deportivas y recreativas abiertas a la comunidad.

La jornada reunió a habitantes del sector con el objetivo de promover la activación física, la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios comunitarios mediante actividades deportivas.

Durante la sesión, las y los asistentes realizaron ejercicios de acondicionamiento físico y prácticas básicas de boxeo guiadas por instructores, en un ambiente de integración social.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer el tejido social y generar espacios positivos para las familias juarenses.

“Queremos que nuestros centros comunitarios sean espacios vivos, donde niñas, niños, jóvenes y adultos encuentren oportunidades para desarrollarse y convivir”, expresó Luis Fernando Rodríguez Giner.

El funcionario señaló que el deporte y las actividades recreativas forman parte de las estrategias impulsadas para fomentar hábitos saludables y fortalecer la participación comunitaria.

La clase se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Comunitario Francisco Villarreal y estuvo abierta al público en general.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.