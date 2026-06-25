Exhorta Seguridad Vial a respetar los límites de velocidad en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Agentes de Educación Vial realizaron un volanteo en distintos cruceros para promover una conducción responsable y prevenir accidentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- Agentes del área de Educación Vial de la Coordinación General de Seguridad Vial realizaron una jornada de volanteo en diversos sectores de la ciudad para concientizar a los automovilistas sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y atender las restricciones establecidas en zonas de tránsito especial.

Las acciones se llevaron a cabo en distintos cruceros con alta afluencia vehicular, entre ellos Juárez-Porvenir y Ramón Rayón; Abraham Lincoln y Hermanos Escobar; Santiago Troncoso y Durango; Paseo Triunfo de la República y avenida De las Américas; Monte Toledo y Manuel Talamás Camandari, así como avenida De las Torres y Yepómera.

- Publicidad - HP1

Durante la entrega del material informativo, los agentes exhortaron a los conductores a mantener una conducción responsable, respetar a peatones y demás automovilistas, conducir con cortesía y atender los señalamientos de tránsito, con el objetivo de reducir riesgos en la vía pública.

“La velocidad es la madre de todos los riesgos.”

El comandante Omar Silva, encargado del área de Educación Vial, explicó que la velocidad es un factor determinante para prevenir o provocar hechos de tránsito, por lo que insistió en la necesidad de respetar los límites establecidos en calles y avenidas.

La corporación indicó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente “Por una mejor cultura vial”, orientada a fortalecer la conciencia y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública para disminuir la incidencia de accidentes.

Además de respetar los límites de velocidad, las autoridades recordaron que una conducción segura implica mantener la atención al volante, obedecer la señalización y actuar con prudencia para proteger la integridad de todas las personas que transitan por la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.