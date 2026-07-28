Atienden Eco 2000 con jornada de destilichadero y fumigación

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Limpia y Ecología retiraron tiliches, basura y llantas tras reportes vecinales por presencia de garrapatas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, llevó a cabo una jornada de destilichadero en el fraccionamiento Eco 2000, en atención a solicitudes ciudadanas y con el objetivo de prevenir riesgos a la salud.

El operativo se realizó en coordinación con la Dirección de Ecología, luego de que habitantes del sector reportaron la presencia de garrapatas en distintos puntos de la colonia.

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El titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que las cuadrillas retiraron tiliches, basura y llantas acumuladas en la vía pública, materiales que pueden favorecer la proliferación de plagas y representar un riesgo para la comunidad.

De manera simultánea, personal de Ecología realizó labores de fumigación en áreas señaladas por los propios vecinos como puntos de mayor incidencia, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas en el sector.

“Recibimos la petición de los vecinos, quienes ya habían detectado la presencia de garrapatas, por lo que nos coordinamos con la Dirección de Ecología para atender de manera conjunta esta situación”, explicó.

Solís Kanahan señaló que estas acciones forman parte de la atención a reportes ciudadanos relacionados con acumulación de residuos, presencia de fauna nociva y condiciones que pueden afectar la salud pública.

Los trabajos continuarán durante el resto de la semana para concluir el retiro de residuos y mejorar las condiciones del entorno en Eco 2000, de acuerdo con la programación de la Dirección de Limpia.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el acumulamiento de desechos en espacios públicos, depositar correctamente tiliches y llantas, y colaborar en el cuidado de su comunidad.

El Gobierno Municipal informó que mantendrá la coordinación entre Limpia y Ecología para atender sectores donde se reporten riesgos sanitarios o acumulación de residuos en la vía pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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