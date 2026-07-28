Brillan juarenses en Wroclaw Cup 2026 de Street Soccer

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México logró el tetracampeonato varonil y el subcampeonato femenil con destacada participación fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Selección Mexicana de Street Soccer concluyó con éxito su participación en la Wroclaw International Cup 2026, donde obtuvo el tetracampeonato varonil y el subcampeonato femenil, con una destacada actuación de representantes juarenses.

Durante cuatro días de competencia, los equipos mexicanos enfrentaron a selecciones de 16 países y nuevamente colocaron a México entre las principales potencias del futbol callejero a nivel internacional.

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La escuadra varonil ratificó su dominio al conseguir su cuarto campeonato consecutivo, luego de los títulos obtenidos en 2023, 2024, 2025 y 2026.

En la final varonil, México superó a Estados Unidos con marcador de 6-2, en un encuentro en el que el equipo nacional mostró control ofensivo y solidez defensiva para asegurar el título.

La participación juarense fue clave en el desempeño del conjunto varonil, con la presencia de Salomón Chávez, quien aportó velocidad y despliegue en la zaga nacional.

También destacó el guardameta Omar Rodríguez, originario de Ciudad Juárez, quien fue reconocido oficialmente como el mejor portero del torneo, luego de una actuación determinante durante la competencia.

En la rama femenil, México obtuvo el subcampeonato internacional tras caer 3-2 ante Polonia en una final cerrada, disputada ante el equipo local.

A pesar del resultado, la selección femenil confirmó su lugar entre las principales escuadras del circuito, luego de haber sido bicampeona en las ediciones 2023 y 2024.

La juarense Gabriela Hernández Leyeron fue una de las figuras del torneo femenil y recibió el reconocimiento como Jugadora Más Valiosa, por su desempeño decisivo a lo largo de la competencia.

Los equipos mexicanos, dirigidos por Christian “Kenna” Méndez, enfrentaron durante la gira europea a selecciones como Ucrania, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia, entre otras.

Con estos resultados, el futbol callejero mexicano mantiene presencia internacional y Ciudad Juárez suma medallas y distinciones individuales dentro de una competencia de alto nivel.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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