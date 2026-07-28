Promueve Salud Municipal prevención y detección oportuna de hepatitis

La dependencia llamó a informarse, vacunarse y acudir a revisión médica ante factores de riesgo.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal llamó a la población a fortalecer la prevención, detección y tratamiento oportuno de las hepatitis virales, enfermedades que pueden causar daños graves al hígado si no se atienden a tiempo.
En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, la dependencia municipal destacó la importancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de estas enfermedades y las medidas que permiten reducir su impacto en la salud pública.
Entre las principales acciones preventivas se encuentran la vacunación, la realización de pruebas de detección cuando existan factores de riesgo y la atención médica oportuna, especialmente en personas que puedan haber estado expuestas a algún tipo de hepatitis viral.
La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que la información y la prevención son herramientas fundamentales para proteger a las familias juarenses.
“La hepatitis puede prevenirse, detectarse y tratarse. Acudir a revisión médica, mantener hábitos saludables y completar los esquemas de vacunación cuando corresponda son acciones que contribuyen a proteger la salud de las familias”, señaló.
Santana Fernández reiteró que la educación en salud permite a la población identificar factores de riesgo, conocer las formas de transmisión y buscar atención médica de manera temprana, lo que favorece un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.
La Dirección de Salud Municipal informó que continuará impulsando acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, con el propósito de fortalecer el bienestar de las y los juarenses.
La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante canales oficiales y acudir a los servicios médicos ante cualquier duda, síntoma o antecedente de exposición, a fin de prevenir complicaciones relacionadas con las hepatitis virales.
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