Promueve Salud Municipal prevención y detección oportuna de hepatitis

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La dependencia llamó a informarse, vacunarse y acudir a revisión médica ante factores de riesgo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal llamó a la población a fortalecer la prevención, detección y tratamiento oportuno de las hepatitis virales, enfermedades que pueden causar daños graves al hígado si no se atienden a tiempo.

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, la dependencia municipal destacó la importancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de estas enfermedades y las medidas que permiten reducir su impacto en la salud pública.

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Entre las principales acciones preventivas se encuentran la vacunación, la realización de pruebas de detección cuando existan factores de riesgo y la atención médica oportuna, especialmente en personas que puedan haber estado expuestas a algún tipo de hepatitis viral.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que la información y la prevención son herramientas fundamentales para proteger a las familias juarenses.

“La hepatitis puede prevenirse, detectarse y tratarse. Acudir a revisión médica, mantener hábitos saludables y completar los esquemas de vacunación cuando corresponda son acciones que contribuyen a proteger la salud de las familias”, señaló.

Santana Fernández reiteró que la educación en salud permite a la población identificar factores de riesgo, conocer las formas de transmisión y buscar atención médica de manera temprana, lo que favorece un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.

La Dirección de Salud Municipal informó que continuará impulsando acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, con el propósito de fortalecer el bienestar de las y los juarenses.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante canales oficiales y acudir a los servicios médicos ante cualquier duda, síntoma o antecedente de exposición, a fin de prevenir complicaciones relacionadas con las hepatitis virales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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