Imparte Regulación Comercial curso gratuito sobre manejo higiénico de alimentos

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La capacitación se ofrece cada lunes y ha beneficiado a más de 3 mil comerciantes en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial continúa impartiendo de manera gratuita el curso “Manejo higiénico de los alimentos”, dirigido a comerciantes y personas interesadas en tramitar permisos relacionados con la venta o preparación de comida.

El titular de la dependencia, Oscar Guevara Ramírez, informó que la capacitación se ofrece todos los lunes, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en las instalaciones de Regulación Comercial.

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Para asistir al curso es necesario registrarse previamente en el módulo de recepción de la dependencia, ubicado en la calle Mauricio Corredor número 447, en la colonia Centro.

“Existe una lista previa para poder tomar la capacitación, por lo que aquellas personas que deseen asistir, tendrán que registrarse en el módulo de recepción ubicado en la calle Mauricio Corredor número 447 de la colonia Centro”, informó Guevara Ramírez.

El funcionario indicó que las personas interesadas también pueden comunicarse al teléfono 656-737-0460 para obtener más información sobre esta capacitación o sobre otros trámites relacionados con la oficina.

De acuerdo con Regulación Comercial, hasta el momento se han impartido 27 cursos, mediante los cuales se ha beneficiado a 3 mil 217 comerciantes de Ciudad Juárez.

La dependencia señaló que el objetivo principal es que quienes buscan tramitar algún permiso puedan cumplir con uno de los requisitos necesarios sin generar un gasto adicional.

Guevara Ramírez destacó que este esquema permite apoyar la economía de las familias y, al mismo tiempo, promover mejores prácticas en la preparación, manejo y venta de alimentos en la ciudad.

El Gobierno Municipal informó que el curso continuará disponible de manera gratuita como parte de las acciones para fortalecer la actividad comercial y fomentar condiciones higiénicas en los establecimientos y puestos de alimentos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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