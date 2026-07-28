Supervisa alcalde repavimentación en la colonia Insurgentes

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La obra en la calle Nogal contempla una inversión superior a 2 millones de pesos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel supervisó los trabajos de repavimentación que se realizan en la colonia Insurgentes, como parte de las acciones municipales para mejorar la movilidad en vialidades principales y calles interiores de la ciudad.

Durante el recorrido, el Presidente Municipal señaló que la intervención forma parte del compromiso de atender no solo las arterias principales, sino también los tramos ubicados dentro de las colonias, donde existe una demanda constante de mejoramiento vial.

“Se está llevando a cabo una repavimentación completa, esto es un compromiso de seguir mejorando la vialidad de la ciudad, ya que no solo se ha estado atendiendo de manera permanente en las arterias principales, también en las colonias”, comentó.

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La obra se realiza sobre la calle Nogal, en el tramo comprendido entre las calles Hospital y José María Morelos, en una superficie aproximada de 2 mil metros cuadrados, dentro del programa general de mejoramiento de calles a cargo de la Dirección General de Obras Públicas.

Ortiz Orpinel explicó que, después de la repavimentación, intervendrán otras áreas municipales para revisar señalización, luminarias y servicios públicos en el sector, con el propósito de complementar la rehabilitación vial.

El alcalde destacó que estos trabajos se suman a las obras realizadas mediante el Sistema de Urbanización Municipal Adicional y el programa de Presupuesto Participativo, mecanismos que también han permitido avanzar en la atención de calles y espacios públicos.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Daniel González García, informó que la repavimentación de la calle Nogal contempla trabajos de fresado y recarpeteo, con una inversión de 2 millones 061 mil 476.10 pesos.

El funcionario señaló que esta obra corresponde al presupuesto 2026 y forma parte del arranque de los trabajos programados para el presente año, además de sumarse a las más de 404 calles atendidas durante 2025.

González García adelantó que en las próximas semanas se realizarán obras en las calles Dinamarca, Morera, Cadmio, Jazmines, Indalo, Francisco Almada, Lirios y avenida Tecnológico, esta última con trabajos programados durante la noche para reducir afectaciones al tráfico.

El Gobierno Municipal informó que continuará con intervenciones en distintas zonas de Ciudad Juárez, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y atender tramos completos que requieren rehabilitación por deterioro.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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