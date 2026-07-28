Anuncian última lucha entre Pagano y Aéreo en Ciudad Juárez

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El combate por el Campeonato de Lucha Juárez se realizará el 2 de agosto en el Gimnasio Josué Neri Santos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Después de 16 años de rivalidad, Pagano y Aéreo volverán a enfrentarse por última ocasión en una función organizada por Lucha Juárez, en un combate estelar que tendrá en juego el Campeonato de Lucha Juárez.

La función se llevará a cabo este domingo 2 de agosto en el Gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos, bajo el nombre de “Conteo Final”, como cierre de una de las rivalidades más intensas de la lucha libre juarense.

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El promotor Luis Quiroz informó que esta será la última ocasión en que ambos gladiadores se enfrenten bajo la organización de Lucha Juárez, por lo que invitó a la afición a asistir a una función considerada especial para el pancracio local.

“Queremos que Pagano y Aéreo puedan unirse más adelante para recibir a talento nacional e internacional. Por parte de Lucha Juárez esta será la última lucha entre ellos y será un combate que dará mucho de qué hablar”, expresó.

El campeón de Lucha Juárez, José Julio Pacheco “Pagano”, recordó que hace 16 años se enfrentó por primera vez a Aéreo en el Gimnasio Josué “Neri” Santos, escenario al que regresarán para cerrar esta etapa de enfrentamientos.

Pagano señaló que cada uno de sus combates contra Aéreo ha sido intenso debido al talento, resistencia y estilo arriesgado de su rival, por lo que anticipó una lucha exigente para retener el campeonato.

“Luchar contra Aéreo siempre es algo difícil. Tiene un gran talento y siempre se entrega al máximo. Recuerdo que la última vez que nos enfrentamos tenía el hombro zafado y aun así fue una lucha que la gente sigue recordando”, comentó.

Aéreo aseguró que el público puede esperar un combate de alta intensidad, al señalar que ambos luchadores se caracterizan por un estilo recio y por protagonizar encuentros que conectan con la afición juarense.

La cartelera reunirá además a figuras de la lucha libre nacional, entre ellas Blue Demon Jr., Mr. Iguana, El Fiscal, Máscara Sagrada Jr., Las Tóxicas, Lady Shani, Mini Vikingo, Abismo Negro Jr., Pierroth Jr. y Blue Shark Jr., además de otros luchadores invitados.

Durante la conferencia también participó el réferi El Castroso, quien aseguró estar preparado para dirigir una de las luchas más esperadas del año en Ciudad Juárez.

El evento iniciará a las 5:00 de la tarde en el Gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos. Los boletos ya se encuentran disponibles en Sounds y también podrán adquirirse en la taquilla el día de la función.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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