Invitan a emprendedores y MiPyMes al Tercer Encuentro de Emprendimiento 2026

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El evento gratuito se realizará el 31 de julio en el IMIP, con conferencias sobre marketing, ventas y atención al cliente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio invitó a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas a participar en el Tercer Encuentro de Emprendimiento 2026, denominado “Impulsa tu Negocio: Marketing, Ventas y Estrategias para Emprender”.

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El evento se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, con acceso gratuito para las personas interesadas.

Blanca Camacho, directora de MiPyMes de Desarrollo Económico, informó que el encuentro busca acercar herramientas prácticas para iniciar, fortalecer o hacer crecer negocios locales, de acuerdo con las necesidades reales del sector emprendedor.

La funcionaria explicó que esta actividad forma parte de una serie de encuentros organizados por la dependencia municipal, en los que también se identifican temas de capacitación requeridos por los asistentes para diseñar futuras jornadas.

Durante el encuentro se impartirán conferencias sobre estrategias para incrementar ventas, marketing digital, atención al cliente e historias de éxito de empresarios locales.

La directora general de la agencia Scot Media, Anel López, participará con una ponencia enfocada en desmitificar el marketing digital, así como en explicar cómo planificar campañas publicitarias, administrar recursos y aprovechar herramientas digitales de forma estratégica.

Carlos Cortés Flores, representante del Sistema Integral de Desarrollo Empresarial, destacó que estos espacios permiten acercar asesoría a jóvenes, amas de casa, profesionistas, migrantes y cualquier persona interesada en emprender.

El representante señaló que el encuentro también permitirá dar a conocer servicios de acompañamiento institucional para impulsar nuevos proyectos y fortalecer negocios que se encuentran en etapa de crecimiento.

Por su parte, la especialista en entornos digitales, Maca Noé Salazar, adelantó que su ponencia ayudará a los asistentes a identificar áreas de oportunidad dentro de sus procesos de venta mediante un autodiagnóstico.

La Dirección General de Desarrollo Económico informó que se espera la asistencia de entre 160 y 200 personas. Las y los interesados podrán registrarse mediante el código QR publicado en las redes sociales de la dependencia o solicitar información al teléfono 656-737-0701, extensión 72713.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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