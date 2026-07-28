Mantiene Municipio convocatoria para beca de acceso a la UTPN

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El apoyo cubrirá el costo total de inscripción para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación del Municipio invitó a jóvenes interesados en ingresar a la Universidad Tecnológica Paso del Norte a aprovechar la convocatoria para la Beca de Acceso a la Universidad, que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de agosto.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que el programa se realiza en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, con el propósito de apoyar a estudiantes que buscan iniciar sus estudios universitarios.

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La beca cubrirá el monto total de la inscripción correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2026 de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, para que el pago de este concepto no represente un obstáculo en el ingreso a la educación superior.

Alvídrez Olivas explicó que la convocatoria está dirigida a jóvenes de 17 a 29 años de edad, de nacionalidad mexicana, residentes del municipio de Juárez y que hayan concluido sus estudios de nivel medio superior.

Las personas interesadas deberán realizar su registro antes del 21 de agosto en el portal oficial del Gobierno Municipal, dentro del apartado correspondiente a becas de acceso a la universidad.

Del 13 al 21 de agosto, las y los aspirantes deberán entregar en original y copia el comprobante de registro, identificación oficial vigente, CURP y el documento o folio emitido por la Universidad Tecnológica Paso del Norte que acredite su aceptación.

La documentación deberá presentarse en el Edificio A de Servicios Académicos de la UTPN, ubicado en la calle Pez Lucio 10526, en un horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El director de Educación informó que los resultados serán dados a conocer el 31 de agosto, mediante la publicación de los folios seleccionados en los medios oficiales del Gobierno Municipal y de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

La fecha y el lugar para la entrega de las becas serán notificados directamente a las y los beneficiarios, una vez concluido el proceso de revisión y selección.

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