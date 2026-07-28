Buscan juarenses gloria panamericana en ajedrez juvenil en Colombia

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Mía Guzmán y Kenneth Alba representan a México en el Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los ajedrecistas juarenses Mía Fernanda Guzmán García y Kenneth Damián Alba Ruiz viajaron a Medellín, Colombia, para representar a México en la edición 36 del Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez 2026.

La participación de ambos deportistas fortalece la presencia fronteriza dentro de la delegación mexicana, que competirá en una de las justas continentales más relevantes para las categorías juveniles del deporte ciencia.

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Mía Fernanda Guzmán García, de 13 años de edad y candidata a maestra, llega al torneo en la categoría Sub-14 Femenil, después de consolidar una trayectoria destacada en competencias nacionales e internacionales.

La ajedrecista juarense obtuvo doble medalla de oro en los Juegos Nacionales CONADE 2026, realizados en San Luis Potosí, resultado que confirmó su posición entre las principales promesas del ajedrez juvenil mexicano.

Guzmán García también forma parte del programa de alto rendimiento México Chess Talent, donde ha mantenido un proceso de preparación enfocado en competencias de alto nivel y en el fortalecimiento de su desarrollo competitivo.

Previo a su participación en Colombia, Mía registró una actuación sobresaliente en el FIDE World Youth Chess Championships 2026 en Italia, donde terminó invicta en el lugar 14 del mundo, con 5.5 puntos de 8 posibles frente a rivales de distintas potencias ajedrecísticas.

La deportista fronteriza ya había llamado la atención nacional en 2025, cuando con 12 años se coronó campeona nacional Sub-23 Femenil, enfrentando a jugadoras adultas y con mayor experiencia competitiva.

La representación juarense se complementa con Kenneth Damián Alba Ruiz, quien también forma parte de la delegación mexicana que buscará resultados destacados en el certamen continental.

Kenneth llega a la competencia después de proclamarse campeón del Panamericano de Ajedrez Rápido Sub-13 2026 en Sonsonate, El Salvador, además de obtener medalla de oro en los macro regionales de la CONADE.

Con estos antecedentes, ambos ajedrecistas de Ciudad Juárez llegan a Medellín con expectativas altas y con la oportunidad de confirmar el crecimiento del ajedrez juvenil fronterizo en escenarios internacionales.

La participación de Mía Guzmán y Kenneth Alba representa un nuevo capítulo para el deporte ciencia juarense, que continúa proyectando talento local en competencias de alcance panamericano y mundial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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