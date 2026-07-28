Fortalece Transparencia trabajo institucional con reunión semestral

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La coordinación revisó avances, metas y estrategias para reforzar acceso a la información y protección de datos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Gobierno Municipal llevó a cabo su reunión semestral de trabajo, con el propósito de evaluar los avances alcanzados durante el primer semestre del año y definir estrategias para los próximos meses.

Durante el encuentro se revisaron metas cumplidas, proyectos en desarrollo y acciones que marcarán la ruta de trabajo de la dependencia para el resto del año, con énfasis en la coordinación interna y el fortalecimiento institucional.

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La reunión permitió analizar propuestas orientadas a consolidar las políticas de transparencia, rendición de cuentas y atención ciudadana dentro de la administración municipal encabezada por el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El coordinador de Transparencia, Fernando Gómez Cid de León, destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre los equipos de trabajo para mejorar procesos y garantizar el derecho de acceso a la información pública.

La dependencia informó que también se revisaron estrategias para reforzar la protección de datos personales, mediante acciones que den mayor certeza a la ciudadanía sobre el manejo responsable de la información resguardada por el Gobierno Municipal.

La sesión funcionó como un espacio de diálogo, análisis e intercambio de experiencias, en el que se identificaron áreas de oportunidad y líneas de acción para fortalecer el desempeño institucional.

La Coordinación de Transparencia señaló que continuará impulsando procesos que permitan una atención más eficiente a las solicitudes ciudadanas y una administración pública más abierta, responsable y apegada a la normatividad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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