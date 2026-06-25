Anuncia Inventec expansión de 650 mdd y 8 mil nuevos empleos en Juárez

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La empresa taiwanesa ampliará sus operaciones con una nueva planta y un edificio adicional, mientras el Gobierno Municipal refrendó su respaldo a la inversión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La empresa taiwanesa Inventec Megasite anunció la expansión de sus operaciones en Ciudad Juárez mediante una inversión aproximada de 650 millones de dólares, proyecto que contempla la construcción de una nueva planta, la adquisición de un edificio adicional y la generación de 8 mil nuevos empleos durante los próximos años.

Durante la ceremonia de inauguración y anuncio de expansión, el alcalde en funciones, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal para mantener las condiciones que favorezcan la inversión y el crecimiento económico, al destacar la permanencia de la empresa en la ciudad durante casi dos décadas.

“Quiero agradecer la confianza que ha tenido esta empresa durante ya casi 20 años en nuestra ciudad. Eso implica reconocer que Juárez es una tierra trabajadora, una tierra donde encuentran un espacio y un hogar.”

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El presidente municipal en funciones afirmó que la inversión representa un voto de confianza en el potencial económico de Ciudad Juárez, además de una oportunidad para fortalecer el empleo y el desarrollo de miles de familias juarenses. También transmitió un saludo del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, quien reconoció la contribución de la compañía al crecimiento económico del municipio.

Ortiz Orpinel señaló que la administración municipal continuará colaborando con el sector productivo para facilitar nuevos proyectos de inversión y consolidar a la ciudad como un destino competitivo para la industria internacional.

“Desde el Gobierno Municipal pueden contar con nosotros para que esta inversión tenga el éxito que ustedes requieren. Vamos a seguir dando las facilidades necesarias para que continúen sintiéndose en casa.”

Inventec, fundada en Taiwán en 1975, mantiene operaciones en Ciudad Juárez desde hace aproximadamente 20 años y es uno de los principales fabricantes mundiales de servidores para centros de datos, equipos de telecomunicaciones, computadoras portátiles, soluciones tecnológicas avanzadas y componentes para inteligencia artificial, abasteciendo a importantes empresas del sector tecnológico.

En el evento también estuvieron presentes el vicepresidente de Operaciones de Inventec, Chen Arch; el director de Operaciones para Norteamérica, Liao Roger; la directora general de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño; y el regidor coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico, Alejandro Acosta.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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