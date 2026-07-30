Presenta IMDEJ la Carrera Internacional de la Amistad en Ciudad Juárez

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La edición 57 se realizará el 6 de septiembre y espera reunir a más de 10 mil corredores en modalidades recreativa y competitiva.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez presentó la convocatoria para la edición 57 de la Carrera Internacional de la Amistad, programada para el domingo 6 de septiembre con salida a las 7:00 de la mañana.

El director del IMDEJ, Juan Escalante, informó que el objetivo es superar la participación de años anteriores y reunir a más de 10 mil corredores en una de las competencias deportivas más representativas de Ciudad Juárez.

“Queremos que esta carrera siga creciendo, esperamos llegar a más de 10 mil corredores”.

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La competencia llevará nuevamente el nombre de Francisco J. Cuéllar, impulsor de esta tradición deportiva fronteriza, considerada uno de los primeros eventos binacionales desarrollados en el norte del país, con participación de corredores de ambos lados de la frontera.

Durante la presentación, Francisco Cuéllar recordó que la carrera ha contado con atletas de los cinco continentes y se mantiene como una de las competencias de mayor prestigio para la ciudad.

Para esta edición, se contempla una bolsa económica de 360 mil pesos, que será repartida entre los primeros cinco lugares de las categorías competitivas.

Además, al concluir la jornada se realizará una rifa entre las personas inscritas, quienes podrán participar por una de cuatro motocicletas de reciente modelo, como parte de las actividades de convivencia del evento.

Las inscripciones digitales ya se encuentran disponibles mediante la plataforma oficial del Municipio de Juárez, en www.ca2026.deportecdjuarez.gob.mx, y para el registro se requiere identificación oficial del Instituto Nacional Electoral y Clave Única del Registro de Población.

La inscripción para la carrera recreativa será gratuita, mientras que la modalidad competitiva tendrá un costo de 300 pesos. También habrá registro presencial en las oficinas del Estadio 20 de Noviembre, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con pago únicamente mediante tarjeta de crédito o débito.

El IMDEJ informó que habrá playeras para las primeras 2 mil personas que recojan su kit en la modalidad recreativa, así como 3 mil kits disponibles para corredores de la modalidad competitiva.

Como parte de las actividades previas, el sábado 5 de septiembre se realizarán las tradicionales carreras infantiles para menores de 10 años, con distancias de 10 a 100 metros en el estacionamiento del Parque Extremo, a partir de las 7:00 de la mañana.

Durante la rueda de prensa también se presentó la playera conmemorativa de la competencia, inspirada en la temática mundialista de 2026, con una combinación de colores guinda y blanco.

La salida y meta estarán ubicadas frente al Monumento a la Carrera de la Amistad, en el Parque Extremo, donde se concentrará el desarrollo principal del evento.

El circuito permanecerá cerrado al tránsito vehicular en las calles por donde pasará la carrera, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los participantes.

De acuerdo con el IMDEJ, la carrera cuenta con certificación de World Athletics, lo que permite que sea clasificatoria para Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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