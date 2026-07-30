Llama Seguridad Vial a prevenir atropellos en Ciudad Juárez

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La corporación reportó 113 atropellos en lo que va del año, con saldo de 16 personas fallecidas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial reforzó las acciones de concientización para prevenir atropellos en distintos puntos de la ciudad, mediante la entrega de información y recomendaciones dirigidas a peatones y conductores.

Agentes adscritos al área de Educación Vial acudieron a cruces con alta movilidad para exhortar a la ciudadanía a transitar con precaución y adoptar medidas que permitan reducir riesgos en la vía pública.

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La intervención se realizó en los cruces de Libertad y avenida De los Insurgentes; Manuel Gómez Morín y Francisco Villarreal Torres; Vicente Guerrero y avenida Tomás Fernández, así como en bulevar Zaragoza y Valle del Cedro.

De acuerdo con la corporación, en lo que va del año se han registrado 113 atropellos en Ciudad Juárez, hechos que han dejado como saldo 16 personas fallecidas.

Ante esta situación, Seguridad Vial mantiene la campaña “Pongamos freno a los atropellos”, con la que busca promover una movilidad más segura y fortalecer la cultura de respeto entre automovilistas, peatones y ciclistas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra cruzar por esquinas y pasos peatonales, evitar pasar entre vehículos, caminar siempre por las aceras y utilizar puentes peatonales cuando estén disponibles.

La corporación también pidió prestar atención a los semáforos, observar en ambas direcciones antes de cruzar y evitar el uso de dispositivos electrónicos al caminar o conducir, ya que estas distracciones incrementan el riesgo de accidentes.

Otra medida recomendada es establecer contacto visual con los conductores antes de cruzar, para asegurarse de que la persona al volante haya visto al peatón y pueda detenerse a tiempo.

Seguridad Vial exhortó a que niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad crucen acompañadas por un adulto, especialmente en vialidades de alto flujo vehicular.

Finalmente, la corporación reiteró que trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el objetivo de disminuir incidentes, generar conciencia y fomentar una movilidad más segura para toda la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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