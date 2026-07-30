Anuncia IMJJ Mes de las Juventudes con actividades gratuitas en Juárez

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Durante agosto se ofrecerán eventos culturales, deportivos, formativos y de reconocimiento para jóvenes juarenses.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez anunció la segunda edición del Mes de las Juventudes, programa que durante agosto ofrecerá actividades gratuitas dirigidas a jóvenes de la ciudad.

El director del IMJJ, Osvaldo Rivas, informó que por segundo año consecutivo se ampliará la conmemoración del Día Internacional de la Juventud a un mes completo de actividades, con el objetivo de abrir más espacios de participación, formación y desarrollo.

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La inauguración se realizará el próximo sábado 1 de agosto en el Centro Comunitario Ampliación Fronteriza, ubicado en la calle Marcelo Caraveo 7927, donde se instalarán mesas de arte, música, módulos informativos y actividades con organizaciones de la sociedad civil.

Rivas señaló que el programa contempla actividades culturales, deportivas, formativas y de reconocimiento, las cuales serán anunciadas de manera gradual durante el mes a través de los canales oficiales del instituto.

Entre las acciones previstas se encuentra la entrega de becas, la segunda edición del proyecto Emergente Barrio Garage, enfocado en capacitar a jóvenes interesados en mecánica, así como una carrera orientada a la promoción de la salud.

“Por segundo año consecutivo ampliamos la celebración del Día Internacional de la Juventud a todo un mes de actividades”.

La jefa de Gestión Cultural e Intervención Comunitaria del IMJJ, René Michelle Moreno Martínez, destacó que todas las actividades serán gratuitas y estarán organizadas por las distintas áreas del instituto, con el propósito de atender la diversidad de intereses de las juventudes juarenses.

Entre los eventos confirmados se encuentra la segunda edición de Emergente, programada para el 8 de agosto en el centro comercial Las Misiones.

Durante la presentación también se recordó que continúa abierta la convocatoria del Premio Más, reconocimiento dirigido a jóvenes sobresalientes en las categorías académica, altruista, deportiva, productiva y artística.

La convocatoria contempla dos categorías de participación: de 12 a 18 años y de 19 a 29 años. Las personas interesadas deberán presentar evidencias de sus logros correspondientes al año 2025, conforme a las bases publicadas por el instituto.

Finalmente, Osvaldo Rivas invitó a las y los jóvenes a participar en las actividades del Mes de las Juventudes y mantenerse atentos a las redes sociales del IMJJ, donde se dará a conocer el calendario completo de eventos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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