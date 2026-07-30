Fomentan dependencias ejercicio físico entre niñas y niños juarenses

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La clase gratuita de box se realizó en el Albergue Municipal Felipe Ángeles con participación de Derechos Humanos, SIPINNA e IMDEJ.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Dependencias municipales realizaron una clase gratuita de box en las instalaciones del Albergue Municipal Felipe Ángeles, dirigida a niñas, niños, adolescentes y público en general, como parte de las acciones para fomentar la actividad física en la comunidad.

Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos, informó que la actividad se desarrolló en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez.

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Durante la sesión, las y los asistentes aprendieron nociones básicas de box en un ambiente seguro, inclusivo y participativo, con el acompañamiento de personal de las dependencias involucradas.

González Reyes señaló que este tipo de actividades buscan promover el ejercicio físico como una herramienta para fortalecer el bienestar integral, la salud mental y el desarrollo de habilidades sociales entre niñas, niños y adolescentes.

“A través del dinamismo de la sesión, las dependencias involucradas buscaron fomentar el ejercicio físico como una herramienta fundamental para el bienestar integral”.

La clase también permitió generar un espacio de convivencia comunitaria, en el que las personas participantes pudieron acercarse al deporte de manera recreativa y formativa.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones interinstitucionales contribuyen a garantizar derechos de la niñez y la adolescencia, al promover espacios seguros para la recreación, la actividad física y la integración social.

Finalmente, las dependencias participantes reiteraron su compromiso de continuar impulsando programas que fortalezcan el tejido social mediante el deporte, la convivencia y la participación comunitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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