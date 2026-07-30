Invitan a carrera con causa para apoyar a refugios de animales en Juárez

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Huellitas Verdes: Kilómetros de Ayuda se realizará el domingo 2 de agosto y la inscripción será un costal de croquetas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Asociaciones protectoras de animales y representantes del Partido Verde Ecologista de México en Ciudad Juárez invitaron a la ciudadanía a participar en la carrera con causa Huellitas Verdes: Kilómetros de Ayuda, que se realizará el próximo domingo 2 de agosto a las 7:00 de la mañana.

La actividad busca promover el cuidado y respeto hacia las mascotas, además de reunir alimento para perros que será destinado a refugios locales que atienden animales en situación de abandono.

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Ana Félix, representante de la Asociación Protectora de Animales de la Calle, informó que la inscripción a la carrera consistirá en la donación de un costal de croquetas, con el objetivo de apoyar a cientos de animales resguardados por organizaciones civiles.

“Lleva a tu perrito para que hagas un domingo completamente familiar y, a la vez, estarás ayudando con tu donación de alimento”.

La carrera será de carácter pet friendly, por lo que las personas participantes podrán acudir acompañadas de sus mascotas, siempre que lo hagan de manera responsable, con correa y bolsas para recoger las heces.

De acuerdo con los organizadores, el alimento reunido beneficiará a 400 perros que se encuentran en tres refugios de la ciudad, por lo que llamaron a deportistas, familias y personas interesadas en el bienestar animal a sumarse a la causa.

El banderazo de salida será en el estacionamiento del restaurante Applebee’s de Campos Elíseos, a las 7:00 de la mañana, aunque la recepción de participantes iniciará desde las 6:00.

Alejandro Pérez Escalante, dirigente del Partido Verde en Ciudad Juárez, señaló que el recorrido será de 5 kilómetros y estimó que podrá completarse en aproximadamente 40 minutos.

“Son 5 kilómetros de trayecto, no es mucha distancia; esto lo corren en unos 40 minutos”.

Pérez Escalante informó que hasta el momento se tienen 300 registros, aunque se espera una mayor participación para alcanzar la meta de reunir 5 toneladas de alimento canino.

Las personas interesadas pueden registrarse este jueves y viernes en la avenida Adolfo López Mateos Sur número 732, local 5, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, o bien acudir el mismo día de la carrera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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