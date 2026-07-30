Supervisa alcalde programa de bacheo permanente en Pradera Dorada

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El Municipio mantiene seis cuadrillas activas y prevé ampliar la cobertura con una nueva etapa de inversión.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene activo el programa de bacheo permanente con seis cuadrillas desplegadas en distintos sectores de la ciudad, informó el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, durante un recorrido de supervisión en el fraccionamiento Pradera Dorada.

Los trabajos supervisados se realizaron sobre la calle Rancho Malpaso, donde el pavimento presentaba numerosos baches que afectaban la circulación vehicular y requerían intervención por parte de la Dirección General de Obras Públicas.

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Ortiz Orpinel informó que, de manera simultánea, las cuadrillas atendieron la calle Perú, en el tramo comprendido entre las avenidas Insurgentes y 16 de Septiembre, así como la calle Inocente Ochoa, entre Ramón Corona y Lerdo, además de otros puntos incluidos en la programación diaria.

“El programa de bacheo permanente es una acción que realizamos todos los días en nuestra ciudad”.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, explicó que las seis cuadrillas operan de forma permanente para responder a los reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de vialidades con mayor deterioro en diferentes zonas de la mancha urbana.

Durante el recorrido, el alcalde hizo un llamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para fortalecer la coordinación en puntos donde existen fugas de drenaje, al señalar que estas condiciones afectan la durabilidad de las reparaciones realizadas en el pavimento.

“Nosotros vamos a bachear, pero si no se corrige de manera permanente el problema del drenaje, el daño volverá a presentarse”.

Ortiz Orpinel mencionó casos pendientes como El Mezquital, donde existe un brote de aguas residuales desde hace más de tres años, así como otro ubicado en Riberas de los Manantiales, por lo que afirmó que el Municipio continuará con gestiones ante las instancias responsables.

En materia presupuestal, González García informó que este año se destinaron 80 millones de pesos al programa de bacheo, de los cuales 60 millones ya fueron ejercidos y 20 millones se aplicarán en una nueva etapa para contratar más cuadrillas y ampliar la cobertura.

El presidente municipal señaló que las metas programadas avanzan conforme a lo previsto y adelantó que en los próximos días se darán a conocer nuevas acciones para atender sectores que aún no cuentan con pavimentación.

Respecto al puente proyectado en el cruce de la avenida Valle del Sol y la calle Japón, el director de Obras Públicas informó que el proceso de licitación ya comenzó y estimó que la obra podría iniciar en aproximadamente dos meses, una vez concluida la evaluación de propuestas.

González García explicó que la construcción tendría una duración aproximada de siete meses y que, previo al arranque, el Municipio implementará rutas alternas, señalización e información preventiva para reducir afectaciones al tránsito vehicular.

Ortiz Orpinel sostuvo que se trata de obras relevantes para la movilidad de la ciudad, por lo que se informará con anticipación a la ciudadanía sobre las vías alternas y medidas de circulación durante el desarrollo de los trabajos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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