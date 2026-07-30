Reparte Municipio 7 millones de litros de agua en colonias con rezago

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La Cruzada por el Agua opera con 15 pipas en sectores que no cuentan con red de distribución de agua potable.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal ha distribuido más de 7 millones de litros de agua potable mediante la Cruzada por el Agua, programa operado por la Dirección General de Desarrollo Social para atender a familias que habitan en zonas con mayor rezago.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que este programa es una de las acciones prioritarias del Municipio, al estar dirigido a garantizar el acceso al agua potable en colonias que no cuentan con servicio mediante la red de distribución.

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Vallejo Quintana informó que la Cruzada por el Agua cumple 24 días de operación durante este año, luego de su arranque el pasado 3 de julio en la colonia Valle Dorado, encabezado por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

De acuerdo con el funcionario, el programa ha beneficiado hasta el momento a más de mil 800 familias, principalmente en sectores donde la necesidad de abasto es más alta.

“Son alrededor de 20 colonias de la ciudad que tienen esta necesidad más fuerte, ya que no cuentan con el servicio a través de la red de distribución de agua potable”.

El director de Desarrollo Social explicó que actualmente operan 15 pipas, las cuales realizan dos recorridos diarios cada una, para acumular 30 viajes por día en apoyo a las familias beneficiadas.

Las colonias atendidas se ubican principalmente en el poniente de la ciudad, entre ellas Los Kilómetros, Valle Dorado, Granjas Unidas, La Campesina, Santa Elena, Bello Horizonte, Ampliación San Isidro y El Sauzal.

Vallejo Quintana señaló que el programa cuenta con casi 20 personas asignadas a la operación diaria, quienes inician recorridos desde las 7:00 de la mañana y concluyen aproximadamente a las 2:00 de la tarde.

El funcionario indicó que cada año se realiza una revisión de rutas, debido a que en distintos asentamientos aumenta el número de viviendas y surgen nuevas necesidades de suministro.

Finalmente, informó que la entrega de agua continuará de lunes a sábado, conforme a la instrucción del presidente municipal, con el objetivo de mantener el apoyo a las familias que no tienen acceso regular al servicio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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