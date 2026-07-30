Fortalece IMM atención gratuita para mujeres en el suroriente

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El Centro Libre para las Mujeres ofrece trabajo social, asesoría jurídica y atención psicológica en el bulevar Manuel Talamás Camandari.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres presentó las actividades y servicios gratuitos que ofrece el Centro Libre para las Mujeres, ubicado en el suroriente de la ciudad, como parte de las acciones para acercar atención especializada a mujeres en situación de vulnerabilidad.

La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, destacó la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre los servicios disponibles, especialmente aquellos orientados a la atención de mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

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Urrutia Castro señaló que el Centro Libre para las Mujeres brinda atención profesional y gratuita, además de promover actividades que fortalecen el bienestar, la autonomía y el ejercicio de derechos de las usuarias.

La coordinadora del centro, Mariana Ortiz Mirazo, explicó que el proyecto surgió como una estrategia para atender las violencias de género directamente en las comunidades, principalmente en el suroriente, una de las zonas consideradas de alta prioridad en Ciudad Juárez.

El espacio, ubicado sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, ofrece servicios especializados de trabajo social, asesoría jurídica y atención psicológica para mujeres en condición de vulnerabilidad.

Desde su apertura, el Centro Libre ha otorgado 139 servicios de trabajo social, 69 atenciones psicológicas y 97 asesorías jurídicas, además de incorporar a 57 mujeres de nuevo ingreso.

Ortiz Mirazo informó que también se han desarrollado acciones para promover los derechos de las mujeres mediante la difusión de la Cartilla de Derechos y la campaña “Esto también es violencia”, a través de cinco talleres en los que participaron 28 mujeres.

La coordinadora recordó que el pasado 18 de julio se llevó a cabo la jornada “Juntas por la salud mental, los derechos y el bienestar de las mujeres”, enfocada en autocuidado, salud mental y fortalecimiento de redes comunitarias.

Como parte de esa actividad, usuarias del centro participaron en un bazar para comercializar sus productos y fortalecer su autonomía económica, como una herramienta frente a la violencia económica.

Además, con el apoyo de la regidora Gloria Mirazo, se realizaron actividades orientadas a la salud mental de las participantes, como parte del acompañamiento integral que se ofrece en el espacio.

El Centro Libre también ha impartido 14 capacitaciones sobre violencia de género, derechos humanos y otros temas relacionados con la atención comunitaria.

La coordinadora invitó a las mujeres del suroriente a conocer los servicios disponibles y a apropiarse de estos espacios, con el fin de que más usuarias puedan acceder a herramientas para una vida libre de violencia.

El Centro Libre para las Mujeres brinda atención de martes a sábado, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el Centro Comunitario Manuel Talamás Camandari, ubicado sobre el bulevar del mismo nombre.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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