Analizan endurecer sanciones por tirar basura y realizar quemas a cielo abierto

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales revisan reformas reglamentarias para fortalecer las multas y promover una campaña de concientización ambiental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección de Limpia participó en una mesa de trabajo convocada por la Comisión Edilicia de Servicios Públicos para analizar modificaciones a los reglamentos municipales que permitan fortalecer las sanciones contra quienes arrojan basura en la vía pública o realizan quemas a cielo abierto, conductas que afectan el medio ambiente y la seguridad pública.

En la reunión, celebrada en la sala José Reyes Estrada de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, también participaron representantes de diversas dependencias municipales, quienes revisaron propuestas para armonizar la normatividad vigente y endurecer las multas aplicables a estas prácticas.

“Son mesas de trabajo muy dinámicas y hemos logrado avances importantes; estamos llegando a conclusiones que serán presentadas a los regidores para atender sus inquietudes y propuestas.”

- Publicidad - HP1

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que además de las reformas reglamentarias se contempla implementar una campaña de información y socialización dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre los daños ambientales y urbanos que ocasionan estas conductas.

Entre las acciones que buscan inhibirse mediante las modificaciones se encuentran el depósito de basura en sitios no autorizados, arrojar residuos desde vehículos en circulación y la realización de quemas a cielo abierto, prácticas que generan contaminación y representan riesgos para la población.

“Las mesas de trabajo continuarán la próxima semana y, una vez concluidos los análisis técnicos y jurídicos, corresponderá al Ayuntamiento definir los acuerdos y modificaciones pertinentes.”

En los trabajos participan representantes de la Dirección de Ecología, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia. Durante la sesión estuvieron presentes el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, mientras que la regidora Fernanda Ávalos participó de manera virtual.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.