Refuerza Alumbrado Público iluminación en punto militar PRECOS

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Instalaron luminarias LED y nuevo cableado como parte de las acciones coordinadas con la SEDENA.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Alumbrado Público realizó trabajos de instalación y mejora del sistema de iluminación en el punto de revisión militar PRECOS, como parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que las labores se efectuaron a solicitud de las autoridades militares para fortalecer las condiciones de iluminación en el área donde se desarrollan tareas de revisión y vigilancia.

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Los trabajos consistieron en la instalación de 12 luminarias nuevas con tecnología LED, además de la colocación de 200 metros de cableado aéreo para optimizar el funcionamiento del sistema de alumbrado.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de la coordinación entre el Gobierno Federal y la administración municipal encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para fortalecer las estrategias de seguridad en la ciudad.

Asimismo, señaló que contar con espacios mejor iluminados facilita las labores operativas del personal militar y mejora las condiciones para las tareas de vigilancia y revisión.

“Estas acciones permiten reforzar las condiciones de seguridad y mejorar la operatividad en el punto de revisión”, expresó Abraham Espitia.

La Dirección de Alumbrado Público indicó que continuará colaborando en proyectos enfocados al mejoramiento de infraestructura urbana y espacios estratégicos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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