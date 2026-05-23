Cierra festival Arte+Arte con la obra “Feldespato” en el CMA

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La puesta en escena de Víctor Valenzuela se presentará este lunes con entrada gratuita como parte del cierre académico del Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a asistir al cierre del festival Arte+Arte con la presentación de la obra “Feldespato”, escrita por Víctor Valenzuela, que se realizará este lunes 25 de mayo a las 7:00 de la tarde en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

La puesta en escena, clasificada para público B, aborda tres historias distintas conectadas por problemáticas sociales relacionadas con la corrupción y las consecuencias que ésta genera en la vida cotidiana.

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La obra expone situaciones marcadas por la frustración, la vergüenza y la ira, reflejando los efectos de las condiciones de carencia y los límites del comportamiento humano en distintos contextos sociales.

El elenco está integrado por estudiantes del CMA: Natalia Carlos, Annette Cervantes, Azul Rodríguez, Roberto Benítez, Andrés Rivas, Manuel Ramírez, César Acosta y Jaime Castillo, quienes participan como parte de las actividades de cierre académico del semestre.

El festival Arte+Arte representa la culminación de las actividades académicas y artísticas del Centro Municipal de las Artes y busca mostrar el desarrollo técnico, creativo y profesional del alumnado en distintas disciplinas.

A través de obras teatrales, recitales, exposiciones y muestras abiertas al público, las y los estudiantes comparten proyectos integrales desarrollados durante el semestre y fortalecen su experiencia en procesos reales de exhibición y vinculación con la comunidad.

El IPACULT destacó que el festival también promueve la convivencia interdisciplinaria entre las artes y acerca a la ciudadanía al trabajo cultural desarrollado en la ciudad.

La entrada al evento será gratuita.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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