Llama Seguridad Vial a conducir con responsabilidad este fin de semana

Publicidad - LB2 -

La corporación exhortó a evitar el exceso de velocidad y manejar bajo los efectos del alcohol para prevenir accidentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial hizo un llamado a la ciudadanía para conducir de manera responsable y prevenir percances viales, especialmente durante el fin de semana.

La corporación exhortó a evitar manejar a exceso de velocidad y no combinar el consumo de alcohol con el volante, debido a los riesgos que estas conductas representan para conductores, pasajeros y peatones.

- Publicidad - HP1

Las autoridades señalaron que los accidentes provocados por estas causas no solo generan daños materiales, sino también lesiones graves e incluso pérdidas humanas que afectan a terceras personas.

Asimismo, recordaron la importancia de respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones de los agentes para reducir riesgos en las distintas vialidades de la ciudad.

Seguridad Vial destacó que conducir en estado de ebriedad disminuye la capacidad de reacción, afecta la atención y altera la percepción de elementos básicos de tránsito, como los colores de los semáforos.

La dependencia advirtió que manejar bajo los efectos del alcohol puede derivar en detenciones o consignaciones ante la Fiscalía General del Estado, dependiendo de cada situación.

“Se invita a la ciudadanía a divertirse de manera sana y responsable para evitar accidentes y proteger la vida de todas las personas”, informó la corporación.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra utilizar vehículos de plataforma, taxis, designar a un conductor responsable o solicitar apoyo de familiares que no hayan ingerido bebidas alcohólicas.

La Coordinación General de Seguridad Vial reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la cultura vial y disminuir incidentes en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.