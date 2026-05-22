Invitan a regularizar adeudos en módulo móvil de Tesorería en la colonia Frida Kahlo

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Contribuyentes podrán acceder a descuentos en predial y multas de vialidad durante la jornada del sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal invitó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos y opciones de regularización que se ofrecerán durante la próxima jornada del módulo móvil, programada para este sábado 23 de mayo en la colonia Frida Kahlo.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la atención se brindará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Centro Comunitario Frida Kahlo, ubicado en las calles Soneto 156 y Las 2 Fridas.

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La funcionaria explicó que durante la jornada las y los contribuyentes podrán realizar pagos del impuesto predial, consultar adeudos pendientes y acceder a descuentos en recargos derivados de rezagos fiscales.

Asimismo, indicó que estarán disponibles alternativas de pagos diferidos para facilitar que más ciudadanos regularicen su situación ante el municipio.

Romero Aguilar señaló que también se ofrecerán descuentos en multas de vialidad, como parte de los programas implementados para apoyar la economía de las familias juarenses.

La directora destacó que los módulos móviles permiten acercar los servicios de Tesorería a diferentes sectores de la ciudad y representan una opción más accesible para quienes prefieren realizar trámites cerca de sus hogares.

“Este esquema ha tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía debido a las facilidades de pago y la orientación personalizada”, expresó Blanca Dolores Romero Aguilar.

La funcionaria invitó a la población a acudir al módulo móvil y aprovechar los descuentos vigentes y las opciones disponibles para regularizar adeudos municipales.

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