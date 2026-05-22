Plantan 175 árboles sobre la avenida De los Aztecas en Ciudad Juárez

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La jornada de reforestación busca fortalecer las áreas verdes y mejorar la imagen urbana en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines, en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, realizó una jornada de reforestación sobre la avenida De los Aztecas, donde fueron plantados 175 árboles como parte de las acciones para fortalecer las áreas verdes de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas actividades forman parte de los programas permanentes de reforestación impulsados para mejorar el entorno urbano y contribuir al cuidado ambiental.

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Durante la jornada realizada este viernes fueron plantados 85 árboles de la especie huizache en el tramo comprendido entre la calle Pavorreal y la glorieta del bulevar Zaragoza.

El funcionario explicó que previamente, durante la misma semana, se habían plantado otros 90 árboles sobre la misma vialidad, desde la calle Pedernal hasta el bulevar Zaragoza, alcanzando así un total de 175 ejemplares colocados en la zona.

Zamarrón Saldaña destacó que este tipo de acciones contribuyen a generar espacios más agradables y ofrecen una mejor imagen urbana para quienes diariamente transitan por el sector.

Por su parte, el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar señaló que el programa busca transformar la imagen de Ciudad Juárez mediante la creación y fortalecimiento de áreas verdes.

“Estas acciones ayudan a construir una ciudad más verde, ordenada y agradable para las familias”, expresó Alejandro Pérez Cuéllar.

Las autoridades municipales informaron que las jornadas de reforestación continuarán en distintos puntos de la ciudad, promoviendo además la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos y el medio ambiente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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