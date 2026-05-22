Permitirán ingreso de alimentos en función de lucha libre de la AAA en Ciudad Juárez

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La medida busca fortalecer el ambiente familiar y facilitar la asistencia de aficionados al homenaje de “Nicho El Millonario”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los asistentes a la función de lucha libre “Homenaje a Nicho El Millonario”, organizada por AAA Lucha Libre Worldwide, podrán ingresar con alimentos al evento que se realizará el próximo domingo 24 de mayo en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

El promotor de Lucha Juárez y organizador de la función, Luis Quiroz, informó que esta decisión forma parte de un programa piloto orientado a fortalecer el ambiente familiar y facilitar la asistencia de más personas al espectáculo.

“La intención es que las familias puedan disfrutar el evento sin preocuparse tanto por el gasto adicional en alimentos”, explicó Luis Quiroz.

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El organizador comentó que actualmente muchas familias enfrentan gastos relacionados con el cierre de ciclos escolares, situación que en ocasiones limita la asistencia a eventos recreativos.

Por ello, en esta función se permitirá el acceso con alimentos preparados en casa, comprados en el exterior o adquiridos en restaurantes, aunque aclaró que las bebidas no podrán ingresarse al recinto.

Quiroz señaló que esta modalidad busca recuperar el ambiente tradicional de las funciones de lucha libre de décadas pasadas, cuando las familias acudían con comida preparada para disfrutar de las carteleras.

Asimismo, destacó que la medida podría beneficiar también a comerciantes dedicados a la venta de máscaras, camisetas y artículos relacionados con la lucha libre, ya que las familias podrían destinar parte de su presupuesto a la compra de recuerdos.

La función se realizará el domingo 24 de mayo a las 17:00 horas, mientras que el acceso al público comenzará desde las 16:00 horas en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

El cartel contempla siete encuentros con la participación de figuras como Lady Shani, Lady Flammer, Maravilla, Pagano, Murder Clown, Dave The Clown, Psycho Clown, Sansón, Forastero, El Fiscal y Abismo Negro Jr.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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