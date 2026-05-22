Celebran 20 años de Sin Violencia A.C. trabajando en favor de mujeres víctimas de violencia

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La asociación civil ha brindado atención integral a más de 12 mil mujeres y miles de niñas y niños en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales y representantes de organizaciones civiles participaron en la conmemoración por los 20 años de constitución formal de Sin Violencia A.C., asociación dedicada a la atención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez.

Durante el informe de actividades de la organización, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Rubí Enríquez Parada, reconoció el trabajo desarrollado por la asociación a lo largo de más de dos décadas.

“Ustedes ofrecen con su dedicación y trabajo profesional la esperanza de despertar de una pesadilla, de un nuevo comienzo y de vivir de otra manera”, expresó Rubí Enríquez.

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La funcionaria destacó que el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Participación Ciudadana y el Fondo de Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, ha mantenido coordinación con agrupaciones enfocadas en la atención comunitaria y la defensa de derechos.

Por su parte, la directora general de Sin Violencia A.C., Elia Orrantia Cárdenas, señaló que aunque la organización cumple 20 años de haberse constituido formalmente, son 23 años de trabajo continuo brindando atención, acompañamiento y protección a mujeres y sus familias.

Explicó que la asociación surgió a partir de la visión de la activista Esther Chávez Cano, con el objetivo de crear espacios seguros y de protección para mujeres en situación de violencia.

“Seguimos viendo cómo la violencia contra las mujeres continúa siendo una crisis estructural y un problema de salud pública”, señaló Elia Orrantia Cárdenas.

La directora reafirmó el compromiso de la organización para continuar trabajando en favor de los derechos de las mujeres y promover procesos de autonomía y empoderamiento para víctimas de violencia.

Durante el evento se informó que en estos 20 años la asociación ha brindado atención integral a 12 mil 911 mujeres, así como a miles de niñas y niños hijos de usuarias atendidas por la organización.

Al acto acudieron representantes del Centro de Justicia para las Mujeres, del Instituto Municipal de las Mujeres, del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y autoridades municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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