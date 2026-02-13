Celebra Arturo Medina salida de Marx Arriaga de la SEP

Publicidad - LB2 -

Coordinador del PRI en el Congreso pide revisar libros de texto con enfoque científico

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, celebró la destitución de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que su gestión estuvo marcada por una orientación ideológica en los contenidos escolares.

El legislador afirmó que la decisión representa una oportunidad para reencauzar la educación pública hacia un enfoque académico centrado en conocimientos fundamentales.

“Su proyecto educativo no estaba centrado en aprender ciencias, matemáticas o historia; estaba diseñado para sembrar ideologías en nuestras niñas y niños”.

Durante su gestión en la SEP, Arriaga impulsó nuevos libros de texto gratuitos y un rediseño pedagógico que generó debate en distintos estados del país, particularmente por el tratamiento de contenidos en áreas como ciencias y matemáticas, así como por la incorporación de enfoques sociales y comunitarios.

Medina sostuvo que los materiales educativos deben priorizar la formación científica y humanista sin sesgos partidistas.

“Lo que hemos visto no es pedagogía, es persuasión política disfrazada de libros de texto”.

El coordinador priista hizo un llamado a que la SEP revise de manera transparente los contenidos de los libros y garantice que la educación pública mantenga un carácter científico, plural e imparcial.

La discusión en torno a los materiales educativos federales ha sido uno de los temas más controvertidos en la agenda nacional reciente, con posturas encontradas entre autoridades, especialistas y fuerzas políticas respecto al modelo pedagógico y su implementación en las entidades federativas.

