Entrega Meoqui obra hidráulica en beneficio de familias del sector Zaragoza

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La rehabilitación incluyó redes de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial con inversión superior a 3 millones de pesos.

Meoqui, Chih. (ADN/Staff) – El diputado del Distrito 11 acompañó la entrega de las obras de rehabilitación realizadas en la calle Privada Zaragoza, proyecto de infraestructura hidráulica que beneficiará directamente a familias de distintos sectores de Meoqui.

Las acciones contemplaron la renovación de líneas de agua potable, alcantarillado sanitario y red pluvial, además de trabajos de mejoramiento en la superficie de rodamiento.

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La inversión destinada a la obra superó los 3 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para habitantes de la zona.

Durante el recorrido de supervisión, el legislador destacó la importancia de continuar impulsando proyectos de infraestructura básica que permitan atender necesidades prioritarias de las familias meoquenses.

Señaló que este tipo de obras contribuyen a prevenir inundaciones, mejorar el desalojo pluvial y brindar mayor seguridad a quienes habitan y transitan por el sector.

En total, se rehabilitaron 210 metros lineales de línea de agua potable, 220 metros de red de alcantarillado sanitario y 125 metros de red pluvial, además de la instalación de tomas y descargas domiciliarias.

Los trabajos también incluyeron el mejoramiento de aproximadamente mil 400 metros cuadrados de superficie de rodamiento, beneficiando principalmente a habitantes de las colonias Del Carmen, CTM y Fraccionamiento Zaragoza.

Finalmente, el diputado reconoció el trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales para impulsar proyectos de infraestructura y servicios públicos orientados a mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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