Pide Alfredo Chávez evitar confrontaciones políticas en Ciudad Juárez

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El coordinador del PAN en el Congreso afirmó que la frontera requiere coordinación institucional y soluciones a problemas públicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, señaló que Ciudad Juárez no debe utilizarse como escenario de confrontación política ni como parte de discursos que, afirmó, generan divisiones entre la ciudadanía.

El legislador panista sostuvo que la frontera enfrenta retos importantes en materia de seguridad, inversión y servicios públicos, por lo que consideró que el debate público debe enfocarse en soluciones y resultados para la población.

“Juárez necesita coordinación, no videos para quedar bien con Morena”.

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Chávez Madrid indicó que la ciudadanía espera trabajo conjunto entre autoridades y no discusiones políticas que profundicen divisiones entre regiones del estado, especialmente en municipios con relevancia económica y social como Ciudad Juárez.

El coordinador parlamentario afirmó que la frontera requiere coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno para atender problemáticas relacionadas con desarrollo económico, seguridad y prestación de servicios públicos.

Asimismo, señaló que las familias juarenses esperan gobiernos enfocados en resolver problemas y fortalecer las condiciones de la ciudad mediante acciones concretas y colaboración entre autoridades.

El legislador panista llamó a privilegiar el diálogo y la cooperación institucional, al considerar que Chihuahua enfrenta desafíos que requieren trabajo coordinado y no confrontaciones políticas mediáticas.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN reiteró que Ciudad Juárez representa una zona estratégica para el estado, por lo que las decisiones y posicionamientos públicos deben centrarse en el bienestar de la población fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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