Reta Xóchitl Contreras a bancada de Morena a visitar estaciones de Bomberos en Juárez

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La diputada panista acusó abandono operativo en la corporación y criticó la negativa de legisladores de Morena para acudir a las instalaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, lanzó un reto público a legisladoras y legisladores de Morena, PT y a la bancada juarense para visitar las estaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez y constatar las condiciones operativas en las que actualmente trabaja la corporación.

La legisladora señaló que la invitación surgió luego de que diputados de Morena cuestionaron en tribuna los señalamientos realizados sobre presuntas carencias estructurales, falta de inversión y condiciones de precariedad dentro del sistema de emergencias de la ciudad.

“Les hice una invitación muy simple: vayamos a ver la realidad. Revisemos estaciones, unidades, equipo y condiciones laborales. Que los hechos hablen por sí solos”.

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De acuerdo con Contreras, legisladores de Morena rechazaron acudir a las instalaciones argumentando carga de trabajo legislativo en el Congreso del Estado, postura que la diputada calificó como una muestra de desconexión con las problemáticas que enfrenta Ciudad Juárez.

La legisladora sostuvo que la función de representación no debe limitarse al trabajo en tribuna, sino incluir recorridos y atención directa a las necesidades de la ciudadanía y de los cuerpos de emergencia.

“La responsabilidad de un diputado no termina en una curul ni en un discurso. Su deber es estar donde están los problemas de la gente”.

Xóchitl Contreras también criticó las condiciones en las que operan las estaciones de Bomberos y afirmó que existen rezagos importantes en equipamiento, unidades y capacidad operativa, situación que —dijo— representa riesgos para la seguridad de la población y del propio personal de emergencia.

La diputada panista cuestionó además al gobierno municipal encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al considerar que la administración local mantiene rezagos en materia de seguridad y protección civil mientras prioriza otros proyectos políticos.

Contreras recordó que el Congreso del Estado aprobó un exhorto impulsado por ella relacionado con la situación del sistema de emergencias en Ciudad Juárez, documento con el que, aseguró, quedó evidenciada la postura de quienes respaldaron acciones urgentes para fortalecer al Heroico Cuerpo de Bomberos.

“Aquí ya ni los camiones de bomberos resisten el fuego”.

La legisladora reiteró que continuará señalando las problemáticas relacionadas con la operación de Bomberos y exigiendo atención inmediata para mejorar las condiciones de trabajo de la corporación y la atención a emergencias en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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