Advierte Francisco Sánchez sobre registro de celulares y ofrece capacitación para promover amparos

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El legislador de Movimiento Ciudadano acusó presuntas violaciones a la privacidad y convocó a una asesoría virtual gratuita.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció que compañías telefónicas presuntamente realizan registros de líneas celulares sin autorización de los usuarios, situación que calificó como una violación a la privacidad y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El legislador señaló que estas prácticas implican la vinculación de líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) sin consentimiento expreso de los usuarios, por lo que llamó a la población a informarse y tomar medidas legales de protección.

“Estamos frente a un abuso inadmisible. Están tomando control de tus datos, de tu línea, sin tu autorización, y eso no lo vamos a permitir”.

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Francisco Sánchez anunció que ofrecerá una capacitación gratuita para orientar a la ciudadanía sobre cómo interponer amparos contra estas prácticas, la cual se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom el próximo miércoles 20 de mayo a las 7:30 de la tarde.

El diputado indicó que las personas interesadas podrán acceder a la capacitación mediante enlaces publicados en sus redes sociales, con el objetivo de brindar herramientas jurídicas para la defensa de derechos relacionados con privacidad y protección de datos personales.

Durante su posicionamiento, el legislador afirmó que estas acciones forman parte de un esquema que, desde su perspectiva, representa riesgos para las libertades individuales y la privacidad de los mexicanos.

“Contra un régimen que te quiere sometido, resiste. Contra un régimen que viola tus derechos de manera sistemática, resiste”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local reiteró su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada sobre el manejo de sus datos personales y buscar mecanismos legales de protección ante posibles irregularidades relacionadas con registros telefónicos.

Hasta el momento, autoridades federales y empresas telefónicas no han emitido posicionamientos públicos en relación con los señalamientos realizados por el legislador chihuahuense.

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