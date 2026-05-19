Asegura Elizabeth Guzmán que marcha evidenció crisis de seguridad en Chihuahua

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La diputada de Morena afirmó que el estado enfrenta retrocesos mientras disminuyen homicidios a nivel nacional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, afirmó que la marcha realizada el pasado sábado en Chihuahua surgió como respuesta a la situación de inseguridad que enfrenta la entidad y sostuvo que el Gobierno Estatal ya no puede ocultar los problemas relacionados con violencia y soberanía nacional.

La legisladora señaló que, mientras a nivel nacional se reporta una disminución en los homicidios dolosos, Chihuahua mantiene altos índices de violencia.

“La marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional no nació de una ocurrencia política ni de una estrategia electoral”, expresó Guzmán Argueta.

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La diputada indicó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua concentró durante abril el 8.2 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país.

Asimismo, sostuvo que la entidad compartió con Guanajuato el primer lugar nacional en este delito.

Elizabeth Guzmán cuestionó además la estrategia estatal de seguridad y señaló que la Torre Centinela no ha cumplido con los resultados prometidos por el Gobierno del Estado.

La legisladora aseguró que el proyecto acumula retrasos, incrementos presupuestales y problemas operativos, pese a que fue presentado como uno de los principales esquemas tecnológicos de seguridad en Chihuahua.

También criticó al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, a quien acusó de priorizar actividades de promoción política mientras persisten los problemas de violencia.

Otro de los motivos de la movilización, afirmó, fue la defensa de la soberanía nacional ante hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara relacionados con la presunta presencia de agentes estadounidenses y un supuesto narcolaboratorio.

“Estamos hablando de soberanía nacional. Estamos hablando de un asunto de Estado”, declaró la legisladora morenista.

Guzmán Argueta señaló que la bancada de Morena en el Congreso local ha solicitado comparecencias y exhortos para exigir información sobre los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara y sobre la estrategia estatal de seguridad.

La diputada reiteró el respaldo de Morena a la presidenta Claudia Sheinbaum y adelantó que continuarán las acciones políticas relacionadas con las demandas planteadas durante la movilización.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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