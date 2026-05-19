Aprueba Congreso exhorto por crisis operativa del Cuerpo de Bomberos en Juárez

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Xóchitl Contreras denunció abandono institucional y deficiencias en estaciones y equipamiento.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó un exhorto impulsado por la diputada panista Xóchitl Contreras Herrera para exigir atención inmediata a las condiciones operativas del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez.

Durante su posicionamiento, la legisladora denunció abandono institucional, deficiencias en infraestructura y carencias de equipamiento dentro del sistema municipal de emergencias.

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Contreras Herrera recordó el incendio ocurrido el pasado 5 de mayo en un fraccionamiento de Ciudad Juárez, donde fallecieron una mujer de 34 años y una menor de 10 años.

“Los vecinos intentaron apagar el fuego con cubetas, mangueras y cobijas mojadas porque los bomberos tardaron cuarenta minutos en llegar”, expresó la diputada.

La legisladora señaló que en abril de este año el Congreso había solicitado formalmente al Gobierno Municipal un programa integral de equipamiento, mejora operativa y dignificación laboral para el Departamento de Bomberos, sin que hasta ahora se haya presentado respuesta oficial.

Asimismo, afirmó que la cifra de estaciones de bomberos reportada por el Municipio no coincide con la operación real del sistema.

De acuerdo con la diputada, actualmente solo siete estaciones de bomberos funcionan en Ciudad Juárez, ya que otras permanecen cerradas, militarizadas o abandonadas.

Contreras Herrera sostuvo que las estaciones 6 y 9 son utilizadas como dormitorios militares, mientras que la estación 10 se encuentra fuera de servicio.

Indicó además que, conforme a estándares de la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego (NFPA), una ciudad con las dimensiones de Juárez debería contar con al menos 20 estaciones operativas.

La legisladora también hizo referencia al incendio registrado el pasado 16 de mayo en la maquiladora Sun Packaging, donde una unidad del Departamento de Bomberos presentó un sobrecalentamiento durante las labores de combate al fuego.

“En Juárez ya hasta los camiones de bomberos se incendian mientras combaten incendios”, declaró.

Xóchitl Contreras aseguró que empresas privadas han tenido que fortalecer sus propios sistemas de emergencia debido a la falta de capacidad operativa municipal.

Además, cuestionó las condiciones laborales y de retiro del personal bomberil, al considerar que no existe un esquema acorde con los riesgos que enfrentan diariamente.

La diputada acusó al Gobierno Municipal de priorizar la promoción política sobre la atención de la crisis operativa en el sistema de emergencias de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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